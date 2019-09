Nadal, sobre el reloj de saque: "Me he visto un pelín apretado"

El tenista español Rafael Nadal celebró hoy su buen juego en la pista central de Flashing Meadows y su "conexión" con el público neoyorquino del Abierto de EE.UU., donde se enfrentará en cuartos a su "amigo" el argentino Diego Schwartzman, que definió como uno de los tenistas con más talento del circuito.

Nadal, número dos del mundo, superó este lunes en octavos del Abierto de EE.UU. al croata Marin Cilic en cuatro sets, por 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2, lo que le enfrentará al argentino Diego Schwartzman en cuartos de final tras un partido en que el balear protagonizó algunos puntos memorables.

En la rueda de prensa posterior, Nadal explicó algunos de esos puntos, claves en el cuarto juego del tercer set para ir por delante y ganar luego el partido con autoridad.

"Son momentos bonitos" y de "gran electricidad", dijo Nadal, que le permiten tener esa "conexión" con el público del US Open, al que cree que le gusta su "estilo e intensidad en la pista", apuntó el tenista español, que al acabar el partido también tuvo unas palabras de elogio para el golfista Tiger Woods, que lo apoyaba desde la grada.

Nadal, durante el partido ante Cilic en el US Open. Robert Deutsch Reuters

Nadal es consciente de que en cuartos, contra Schwartzamn, tendrá un público argentino "muy ruidoso" a favor de su compatriota, pero "son muchos los partidos jugados aquí ya" y, si bien prefiere tener el público a favor, si se le pone en contra tampoco cree que le quite concentración.

"Es un partido más contra un buen amigo", dijo el balear, quien destacó la "regularidad" que supone para él haber llegado a cuartos de final en todos los grandes torneos del circuito en los últimos dos años.

Las sensaciones de Nadal

Nadal ha valorado hoy su buen servicio, algo que le debe ayudar a su prolongar su carrera, y ha detectado que los 25 segundos de tiempo para sacar hoy entre punto y punto han corrido más rápido de lo habitual, y "me he visto un pelín apretado", dijo, y "no he tenido apenas preparación" en algunas ocasiones.

El número dos del mundo, de todas formas, ha quitado hierro a esta circunstancia, que achaca a que cada árbitro gestiona el reloj a su manera y, en días como hoy, dan menos tiempo a la hora de activarlo.

"Cada árbitro lo lee a su manera pero no me preocupa en absoluto", concluyó.

[Más información: De un juego, unos cuartos: Nadal pasa su gran prueba ante Cilic en el US Open]