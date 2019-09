Rafa Nadal: "No creo que me queden muchos torneos este año ya"

Rafael Nadal aseguró este sábado en una rueda de prensa que este año no acudirá a muchos torneos más después de haber pasado unos meses complicados a principios de temporada.



"He tenido unos tres o cuatro primeros meses de la temporada muy duros. Demasiados problemas otra vez, pero es verdad que desde Barcelona he estado mejorando", dijo Nadal sobre sus lesiones.



El español señaló que después de un periodo inicial negativo, ha podido "arreglar algunas cosas y jugar con libertad de movimientos", por lo que ha podido "volver a competir al más alto nivel".



"No creo que me queden muchos más torneos ya, sólo un par, y este es uno de ellos en los que quieres estar preparado", declaró sobre su participación en el Abierto de Estados Unidos.

Nadal, durante el partido contra Hyeon Chung. Justin Lane Efe

La retirada de Kokkinakis

Sobre su llegada a tercera ronda sin disputar un partido en segunda tras la retirada de Thanasi Kokkinakis, Nadal apuntó que es una "situación poco frecuente en medio de un torneo", que subrayó tiene consecuencias tanto positivas como negativas.



"Nunca se sabe lo que es mejor o peor", dijo el español, que admitió que llegó descansado al partido del sábado, pero sin el ritmo de haber disputado un encuentro cada dos días.



"No se puede decir que me haya afectado negativamente", zanjó.

El tenista español se enfrentará al croata Marin Cilic el día 2 en los octavos de final del torneo americano.

