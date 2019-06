Djokovic y su tremenda rajada tras quedarse sin final de Roland Garros

Djokovic tuvo que despedirse de Roland Garros tras perder en la semifinal ante Thiem en un partido con numerosas interrupciones debido a la lluvia. Tras la clasificación de Nadal para la final, el partido entre el serbio y el austriaco se debería haber disputado ayer, pero la lluvia hizo que se aplazase a este sábado. Como era de esperar, se pudo acabar, pero con un parón que hizo que los tenistas tuviesen que irse a los vestuarios. Finalmente Thiem se llevó el choque en cinco sets y estará en la final de este domingo.

Al concluir el partido, Djokovic se mostró muy enfadado por todo lo acontecido: "Cuando juegas en medio de un huracán es difícil jugar bien. Eran unas de las condiciones peores que me encontré. No hay reglas aquí. Si no hay objetos que vuelan en la pista se tiene que jugar y volaban hasta paraguas. No puedo decir si era un hándicap las cuatro horas para la final porque perdi".

A pesar de ello, también tuvo palabras de felicitación para Thiem: "Tengo que felicitar a Thiem porque jugó mejor en los momentos importantes con los cortados, pasantes... Siempre puso una pelota más dentro. "Tuve 30-0 e hice doble falta en el quinto set. Pero le doy todo el crédito a él porque me hizo jugar en posiciones poco cómodas. No he hecho nada malo a lo largo del torneo. He tenido mala suerte de perder porque dependía de varios puntos".

