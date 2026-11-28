EL ESPAÑOL se subió al Toyota GR DKR Hilux que el piloto catalán conducirá en el rally más duro del mundo.

Con Isidre Esteve a 150 km/h a bordo de su coche para el Dakar: "Ahora valoro más el hecho de poder competir a este nivel"

La cuenta atrás ha comenzado. El 9 de enero dará comienzo oficialmente el Rally Dakar, que este año se celebrará entre Portugal y Marruecos. Hay algunas novedades importantes como el regreso a África y, por ende, la salida de Arabia como consecuencia de los conflictos regionales y la vuelta de Fernando Alonso, pero hay cosas que nunca cambian.

Una de ellas es la presencia de Isidre Esteve (La Seu d'Urgell, 1972). Más de dos décadas ligado al rally más duro del mundo, desde 1998 cuando debutó con una KTM 650 monocilíndrica de 624,6 cc. La vida le iba a alejar de la posibilidad de subirse a una moto, no así del deporte motor.

El 24 de marzo de 2007, durante la disputa de la Baja Almanzora (Almería), una prueba del Campeonato de España de Rally Todo Terreno, sufrió una lesión medular que le provocó una paraplejia, perdiendo la movilidad de cintura para abajo. Desde entonces, es un ejemplo de superación y perseverancia.

🤝 ¡Una jornada muy interesante junto a Repsol! Hemos hablado de cómo afrontamos el Dakar 2027 y, junto al equipo de Repsol, hemos conocido más sobre el desarrollo de combustibles y lubricantes renovables. +👇🧵ENG #Dakar2027 #W2RC #Raid #rallyraid https://t.co/QL8DZT0IaY — IsidreEsteveDKR (@IsidreEsteveDkr) November 24, 2026

Una década corriendo el Dakar sobre dos ruedas y el próximo año cumplirá su 12º aniversario con los coches. A sus 54 años, el proyecto sigue intacto. Con ambición y sin límites libra una batalla que va más allá de los desiertos y terrenos naturales.

De la mano de Repsol, EL ESPAÑOL ha podido experimentar en primera persona cómo es subirse al Toyota GR DKR Hilux adaptado a Esteve con que el piloto catalán rodará en Portugal y en Marruecos.

"Naturalmente hay dos partes de mi carrera deportiva: una primera en el mundo de las motos donde, ostras, tuve la oportunidad de poder llegar a un equipo oficial y luchar por la victoria del Dakar; y ahora estoy reviviendo otra etapa de mi vida después de la lesión, que lo mejor es poder seguir compitiendo a este nivel, tener este coche, la confianza del patrocinio... Ahora valoro más el hecho de poder competir a este nivel", reconoció.

El piloto catalán definió cuál iba a ser su objetivo para un Dakar que "va a ser muy competitivo". Las expectativas son realistas. La competición promete diversión y Esteve está preparado y con confianza para la acción.

"Tenemos entre 20 y 24 pilotos que pertenecen a equipos oficiales. Nuestro objetivo es mejorar y al final del rally estar en un top 20, es decir, entre medias de los pilotos oficiales. Pero en nuestra categoría Ultimate somos 60 pilotos y hay en torno a 50 coches con las mismas prestaciones".

Una edición muy especial

Los test de Aragón y Marruecos le han permitido al protagonista y al equipo Repsol afinar el Toyota GR DKR Hilux después de mucho trabajo con los ingenieros para intentar tener la mejor entrega de potencia a la hora de conducir el coche con los mandos.

"El enfoque ha sido que la potencia no me perjudicase, sino que me ayudase. A nivel electrónico tenemos una buena puesta a punto. Hemos mejorado también los frenos; tenemos unos frenos más grandes delante para mejorar ese tacto en la frenada y estoy satisfecho, contento", confesó orgulloso el de Lérida.

"Lo que hemos mejorado es haberle sabido sacar más provecho a todo el potencial del coche. Ahí es donde hemos mejorado más todo. La experiencia, el equipo -nos conocemos muy bien-, me permite tener una confianza total en lo que tenemos", añadió.

Isidre Esteve conduciendo su Toyota GR DKR Hilux. Repsol Media

Isidre Esteve, que va a afrontar ahora su vigésimo segundo Dakar, vivirá un reencuentro con los terrenos sobre los que construyó buena parte de su trayectoria deportiva.

La salida se tomará en Faro, la capital de Algarve, pero esa primera etapa será una especie de trámite antes de enfrentarse a la dureza del continente africano. No obstante, hay un factor que ya hará la experiencia distinta para el piloto de Repsol: el público.

A diferencia de Arabia Saudí, habrá una gran presencia de aficionados, lo que permitirá recuperar también la esencia del conocido como el rally más duro del mundo.

Esteve, antes de ponerse a bordo de su Raptor, cerró la entrevista con una reflexión: "Estoy en un momento en la vida en que lo mejor es estar satisfecho con todo lo que tengo. No ambiciono nada por los demás y lo mejor es no saber lo que viene. Estamos abiertos a todo, vamos a experimentar".

Durante el pilotaje, conduciendo a 150 km/h por un terreno agrietado, el catalán reconoció poder entablar una conversación con total normalidad en esa finca que Repsol utiliza como pista de pruebas, pero cuando comienza la competición ahí la cosa cambia.

La comunicación con Txema Villalobos -responsable de la navegación- debe estar enfocada en los peligros que puede traer consigo cada etapa. Todos los sentidos deben estar puestos en la conducción.

Repsol ya ha hecho su parte del trabajo siendo un aliado infalible en el rally más duro del mundo; que volverá a convertirse en un laboratorio de máxima exigencia para poner a prueba los avances tecnológicos en condiciones extremas, sin renunciar a las prestaciones deportivas.