Black Friday con Picsil: zapatillas de cross training y una mochila modular que merecen un sitio en tu equipo

Cada Black Friday trae cientos de ofertas, pero pocas merecen un sitio en la bolsa de entrenamiento. Picsil propone este año dos artículos que sí lo justifican: sus primeras zapatillas de cross training y una mochila modular que sirve igual para el gimnasio, la oficina o un viaje.

NOVA01, el estreno de Picsil en calzado

Después de más de 13 años equipando a quienes practican entrenamiento funcional, la marca da el salto a las zapatillas con las NOVA01. Están pensadas para una disciplina que mezcla ejercicios muy distintos: lo mismo una serie pesada de sentadilla que saltos al cajón o un bloque de cardio al final de la sesión.

La ficha técnica señala un drop de 6 milímetros, una medida contenida que ayuda a mantener los apoyos firmes bajo carga sin perder movilidad. La suela busca estabilidad y buen agarre, la estructura va reforzada para resistir el desgaste y la puntera anatómica deja más espacio a los dedos.

El diseño transpirable se agradece cuando la intensidad sube y la sala se calienta.

Zapatillas NOVA01, de Picsil. Picsil

Su precio habitual es de 139,95 euros, pero durante el Black Friday queda en 118,96 euros en la web oficial, unos 21 euros menos. Para un calzado que se usa a diario, es una rebaja que se nota.

Horizon, una mochila que se configura a medida

La segunda propuesta es Horizon, con 26 litros de capacidad que pueden crecer hasta 33. Su rasgo más llamativo es el sistema modular: admite accesorios como una bolsa fotográfica, una funda para el ordenador, un neceser o una riñonera desmontable, de manera que cada usuario la prepara según el día.

Se abre como una maleta, así que no hace falta rebuscar en el fondo, y sus compartimentos ayudan a separar la ropa de entrenamiento del material de trabajo. Incluye un hueco específico para las zapatillas, bolsillos de seguridad y un sistema de anclaje para engancharla a una maleta trolley, un detalle útil en escapadas y viajes de trabajo. Los materiales son resistentes y la estructura ergonómica reparte el peso en los trayectos diarios.

El pack Horizon, de Picsil. Picsil

Horizon figura en la web oficial a 159,95 euros.

Un equipo que cubre lo básico

Quien entrena con regularidad suele necesitar dos cosas: un calzado que responda cuando la carga aumenta y una mochila capaz de llevarlo todo sin desordenarse.

Las NOVA01 resuelven lo primero, y con la oferta de estos días es buen momento para renovarlas. Horizon cubre lo segundo con una versatilidad que pocas bolsas deportivas ofrecen. Dos compras que dan uso real durante todo el año.