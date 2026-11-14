Partidos aplazados y viajes de urgencia en autobús: así afectó al deporte el cierre aéreo de cuatro horas en EEUU

El deporte estadounidense funciona cada fin de semana como un reloj que depende del transporte aéreo para mover a cientos de equipos de punta a punta del país.

Sin embargo, ese engranaje saltó por los aires este viernes 13 de noviembre, cuando un fallo en las comunicaciones de los centros de control obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender todos los despegues en Estados Unidos durante más de cuatro horas.

La medida -apenas la segunda paralización nacional del tráfico aéreo desde el 11-S, tras el incidente técnico de 2023- dejó más de 10.000 vuelos retrasados y 4.000 cancelaciones. En el ámbito deportivo, el cierre atrapó a plantillas enteras en pistas de despegue y salas de embarque, obligando a aplazar partidos y a improvisar desplazamientos en vísperas de una jornada cargada de competición.

There has been a temporary telecommunications outage - out of an abundance of caution all flights have been halted. Every flight has been accounted for and international flights will be handled on a case by case basis. — The FAA ✈️ (@FAANews) November 13, 2026

El golpe más severo lo sufrió el fútbol americano universitario (NCAA), cuya jornada se disputa los sábados y exige que los equipos visitantes vuelen los viernes. La orden de la FAA sorprendió en tierra a al menos catorce programas de primera fila, incluidos Texas, Tennessee, Utah, Ole Miss, Auburn, Baylor, Washington y Minesota.

Los jugadores de Texas compartieron un vídeo embarcando antes de quedar inmovilizados, abocados a afrontar siete horas por carretera hasta Baton Rouge para medirse a LSU. Tres universidades optaron finalmente por fletar autobuses de urgencia durante la noche, mientras otras recurrieron a vuelos chárter prioritarios en la mañana del sábado tras reabrirse el espacio aéreo.

Las alteraciones del calendario fueron inevitables. El esperado duelo entre Ole Miss y Oklahoma se aplazó del sábado al domingo 15 de noviembre al no poder viajar la expedición visitante a tiempo. Asimismo, el partido entre Auburn y Mississippi State retrasó su inicio cuatro horas, y el choque entre Arizona State y UCF se pospuso dos horas.

Alteraciones en la NBA y NHL

Las grandes ligas profesionales tampoco escaparon al atasco. En la NBA, cinco franquicias con desplazamientos programados el viernes vieron trastocada su logística.

Los Brooklyn Nets ya habían embarcado en Nueva Orleans rumbo a Memphis, donde debían enfrentarse a los Grizzlies, cuando los motores se detuvieron y el avión quedó atrapado en pista.

En Miami, los Cleveland Cavaliers vivieron una escena insólita noventa minutos antes de jugar ante los Heat: tras haber dejado sus habitaciones por la mañana para volar de vuelta a casa esa misma noche, tuvieron que reservar hoteles de urgencia. "Es parte de esto. Uno simplemente se adapta", resumió su entrenador, Kenny Atkinson.

En la NHL, con 14 encuentros previstos para el sábado, los San Jose Sharks quedaron varados en California a la espera de permiso para volar hacia Salt Lake City para medirse a los Utah Mammoth, autorización que llegó bien entrada la noche. A ello se sumó la incertidumbre sobre los árbitros, que viajan en vuelos comerciales la víspera de cada jornada.

El contratiempo alcanzó también al baloncesto femenino universitario -con la plantilla de USC desembarcando en Los Ángeles tras horas de espera antes de viajar a Carolina del Sur- y a la liga femenina de fútbol (NWSL), obligando a las Kansas City Current a reprogramar su vuelo a Nueva York para disputar su semifinal.

Por el contrario, la selección estadounidense de fútbol esquivó el caos al encontrarse ya en Miami para su duelo de Liga de Naciones ante Haití, al igual que una NFL cuya décima jornada se concentra entre domingo y lunes.