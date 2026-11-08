Los Bengals ganan a los Falcons (34-17) en un espectáculo ofensivo digno del mejor ataque de toda la NFL en un estadio repleto que volvió a poner a Madrid y España en el mapa.

Los Bengals de Joe Burrow y Ja'Marr Chase reinan en la 'Super Bowl' del Bernabéu

En la segunda edición del partido de la NFL en Madrid, el público que se reunió en un Bernabéu hasta la bandera, pudo saber de primera mano lo que es tener un show de dos de las mayores estrellas de este deporte.

El quarterback Joe Burrow y el receptor Jamar Chase regalaron a los asistentes a la ‘Super Bowl’ del Bernabéu una exhibición de quilates. Especialmente en la primera parte, donde Cincinnati sentenció de facto el partido, fueron absolutamente imparables para la defensa de Atlanta.

Cincinnati anotó en todas sus posesiones del primer periodo (tres touchdowns y un field goal), con un Burrow que lanzó para más de 200 yardas en esos dos cuartos iniciales. 143 de esas yardas aéreas llevaron la firma de un Jamar Chase que tuvo tiempo de hasta celebrar su touchdown simulando a un torero.

Los Bengals llegaban a Madrid como uno de los mejores ataques de la NFL. En el último partido y medio, habían puesto 78 puntos en sendas victorias contra Baltimore y Tennessee.

Joe Burrow, durante el partido de la NFL en el Bernabéu. REUTERS

La distancia no afectó a la manera de operar de los Bengals, que respondieron con tres drives de touchdown al inicial de los Falcons, que por su parte pusieron diez puntos en los dos primeros ataques. Aunque la posesión en la primera mitad fue pareja, el poder de fuego de los Bengals simplemente no pudo ser igualado por Atlanta.

La defensa de los Falcons apenas puso presión a un Burrow que completó el 81% de sus pases para 239 yardas y dos pases de anotación, además de correr uno él mismo. Cincinnati tuvo en la primera mitad más de trece yardas por jugada, una auténtica barbaridad.

La historia del partido estuvo, cuando atacaba Cincinnati, en la incapacidad de Atlanta para poner presiones.

Solo en seis ocasiones en todo el partido estuvo presionado Burrow, lo cual le permitió estar cómodo en el pocket diseccionando la defensa de Atlanta, que se está cayendo con mucho en este tramo de la temporada.

Cuando mandaron blitz a Burrow (un hombre extra para intentar hacer más presión), el mariscal de los Bengals, uno de los favoritos al MVP, completó siete de ocho pases y lanzó dos touchdowns.

La historia es que no había historia: Burrow les hizo pagar de todas las maneras posibles.

Bijan Robinson, durante el partido de NFL en el Bernabéu. REUTERS

En el otro lado del balón, Atlanta se vio como un equipo realmente pobre en ataque. Solo las jugadas de Bijan Robinson, que acreditó la mitad de las yardas totales de los Falcons en ataque, añadía amenaza para el equipo que ejerció como local.

La tercera derrota consecutiva de los Falcons y este viaje a Madrid no despeja ninguna duda sobre el futuro del equipo en la posición de quarterback, la más importante de este deporte. Michael Penix Jr. tuvo un partido pobre, con solo 6.1 yardas por intento.

Todos sus pases completos menos dos fueron de menos de diez yardas. En ningún momento amenazó con su brazo en profundidad y la defensa pudo contenerse en embotellar a Robinson, que es verdad que se acercó a las ciento cincuenta yardas, pero un tercio de ellas fueron en dos jugadas largas.

Lance de juego entre los Falcons y los Bengals. REUTERS

Aunque eran los visitantes, Cincinnati se sintió en casa en el Bernabéu. El equipo de Ohio desplazó a más aficionados que su rival desde Estados Unidos y el público de Madrid y España también se acabó acercando más a los Bengals.

Si alguno llegó con dudas al Bernabéu, los jugadores nueve y uno de blanco les hicieron coger equipo rápido. Burrow y Chase reinaron en el Bernabéu. No es un mal sitio para venir de blanco, llevar la nueve y la uno y levantar al estadio. Lo hicieron como si de Benzema y Courtois se tratase el año de la Champions de las remontadas.