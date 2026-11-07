El Santiago Bernabéu, listo para el partido de la NFL entre Falcons y Bengals. EFE

NFL Madrid Game: Lo que no te puedes perder de la Super Bowl del Bernabéu

La NFL está de vuelta en Madrid y EL ESPAÑOL quiere que no te pierdas nada de uno de los espectáculos deportivos más grandes del mundo. Como siempre suele decir Rafa de los Santos, CEO de la NFL en España, este domingo se culmina "nuestra pequeña Super Bowl de Madrid".

1. La Super Bowl del Bernabéu

Seguro que, aunque sea de oídas, te suena 'la Super Bowl'. Estás en el sitio correcto, la Super Bowl es la final de la NFL y será el 14 de febrero en Los Ángeles. Cada año se disputa en un estadio neutral y enfrenta a los dos mejores equipos.

Todavía faltan tres meses pero el Falcons - Bengals de este domingo es nuestra pequeña Super Bowl en España. Habrá un espectáculo previo con homenajes, invitados sorpresa y la interpretación de los himnos. En el descanso también tendremos un concierto de Manuel Turizo.

2. Un quarterback MVP

Joe Burrow, quarterback de los Cincinnati Bengals, es sin duda la mayor estrella que vamos a tener jugando en el Bernabéu este domingo. Es el jugador más grande en jugar en España y una de las caras de la NFL. Fue elegido en 2020 en el primer puesto del Draft después de hacer una campaña histórica en LSU en la Universidad y desde entonces ha demostrado que acertaron con esta elección.

En su segundo año llevó a los Bengals a la Super Bowl y este año es el líder de la competición en pases de Touchdown. "Es el mejor pasador del mundo", dijo su entrenador en la rueda de prensa previa al partido.

Joe Burrow, en rueda de prensa antes del Madrid Game de la NFL. Europa Press

Obviamente la opinión de su jefe está condicionada, pero no está diciendo ni mucho menos una locura. Es uno de los favoritos al MVP del año ahora que llegamos a mitad de la temporada.

3. Dos equipos de playoff

El año pasado el Bernabéu, que vivió un partido emocionante y con un ambiente y organización perfecto, no tuvo mucha suerte con cómo llegaban entonces los Commanders y los Dolphins, muy rotos por lesiones clave desde casi el inicio del curso.

Los Bengals y los Falcons llegan con todas sus estrellas a tope y con opciones intactas de ser equipos de Playoff. Cincinnati ahora mismo tiene uno de los mejores récords de la AFC y Atlanta está coliderando su División.

4. Los 'gordos' más atléticos del mundo

Si es tu primer partido de NFL, sea en el Bernabéu o por televisión, te llamará la atención ver a jugadores con 'barriga'. No te dejes engañar por su apariencia y prepárate para observar a algunos de los mejores atletas del mundo.

La explosividad que tienen en espacios cortos es una de las cosas que más impactan de la NFL. Algunos de estos jugadores que se desempeñan en las posiciones de línea de ataque y defensa están entre los mejores pagados de toda la Liga.