Ilia Topuria: "Mi hermano salvó mi visión al 100%. Si no para el combate, no habría podido volver a pelear nunca más"

Ilia Topuria no tiene dudas sobre la intervención de su hermano Alex: detener el combate en la Casa Blanca fue una decisión que protegió su vista y su futuro profesional.

En una entrevista con el periodista Adam Catterall, el luchador repasa las consecuencias físicas y emocionales de su derrota ante Justin Gaethje, agradece aquella intervención y explica cómo afronta su regreso.

"Mirando atrás, la decisión de Alex salvó mi visión al 100%. Si no hubiera parado la pelea, probablemente no habría podido volver a pelear nunca más. Estoy enormemente agradecido con mi hermano", afirma.

Aunque admite que él habría intentado continuar, asegura que, desde la posición de Aleksandre, habría actuado igual.

El relato de Topuria describe una situación extrema. Según explica, sufrió fracturas en ambos huesos orbitales, además de romperse la nariz y un pie. A las dificultades para ver se sumaban los problemas para respirar y un dolor que complicaba cualquier intento de mantenerse en la pelea.

"Cuando el médico entró en el segundo o tercer asalto y me preguntó si podía ver, le dije que no podía ver, que estaba sudando, con el ojo lleno de sangre y sintiendo como si tuviera miles de cristales en el ojo", recuerda.

Su voluntad de seguir compitiendo chocaba con unas condiciones físicas que ahora reconoce. La gratitud hacia su hermano nace de esa distancia entre lo que estaba dispuesto a soportar y las consecuencias que podía tener continuar.

Ilia Topuria. EFE

Vivir con la derrota

La recuperación no se limitó a las lesiones. Topuria explica que necesitó recomponerse también emocional y espiritualmente después de experimentar un desenlace desconocido: hasta entonces, sus 17 combates profesionales habían terminado como deseaba.

El proceso más exigente llegó cuando desapareció la atención exterior. A solas, se preguntó si mantenía las convicciones que defendía mientras ganaba. Su fe ocupó un lugar central en esa reflexión, junto con la necesidad de separar su identidad de los resultados deportivos.

"Yo no soy solo mi carrera profesional, soy más que eso, y un ojo no define quién soy", sostiene. De aquella revisión personal extrae una idea: la derrota no borró su esfuerzo ni todo lo construido anteriormente.

La mañana posterior también le obligó a afrontar la preocupación de su familia. Inicialmente evitó recibir visitas porque no quería que su madre lo viera en esas condiciones. Después aceptó que entraran sus allegados, entre ellos su hijo Hugo, e intentó aliviar la tensión con bromas.

"Ganar te recuerda todo el tiempo quién quieres ser y tus sueños, pero la derrota te recuerda quién eres", resume.

Una revancha como horizonte

Topuria reconoce el mérito de Gaethje y admite que fue superior aquella noche, aunque mantiene su confianza en sus propios recursos técnicos. Todavía no ha revisado el combate, una tarea que considera necesaria para identificar sus errores. Tampoco entiende aquel resultado como el final de su rivalidad.

"Me encantaría tener mi revancha con Justin y va a ocurrir", asegura. Sus palabras expresan un deseo firme, pero no presenta un enfrentamiento cerrado.

El calendario de vuelta dependerá de su evolución física. Según detalla, podrá retomar en enero los entrenamientos con contacto, incluidas las sesiones de lucha y grappling. Si responde bien, sitúa su posible regreso al octágono entre abril y junio.

El saludo de respeto entre Ilia Topuria y Justin Gaethje tras su pelea en la Casa Blanca. @iliatopuria

También contempla otros rivales, como Arman Tsarukyan o Paddy Pimblett. Sobre la posibilidad de participar en The Ultimate Fighter frente a este último, aclara que solo ha escuchado comentarios y que no existe nada oficial.

Más allá del adversario, describe esta etapa como un nuevo impulso. "La derrota no apagó el fuego, sino que lo hizo más grande", afirma.

Su objetivo ya no pasa únicamente por recuperar el camino de las victorias, sino por construir una trayectoria que le permita compartir espacio con los referentes históricos de su deporte.