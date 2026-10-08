¿Por qué no te puedes perder Madrid Corre en Español?

La primera carrera de la Hispanidad llega este domingo 11 de octubre. Muchos seguro que ya estáis inscritos, pero si aún tenéis alguna duda, El Español os da seis razones para que no os perdáis Madrid Corre en Español este domingo.

1. 10 kilómetros espectaculares por Madrid

Con salida y llegada en la explanada de Puente del Rey, Madrid Corre en Español discurre por algunos de los puntos más atractivos de esta zona de Madrid.

Los corredores pasarán por el Puente de Segovia, Príncipe Pío y su Puerta de San Vicente, el Parque del Oeste, Princesa, Plaza de España y la Casa de Campo. Un recorrido único, diferente. No es el más llano, pero sí de los más bonitos que se pueden disfrutar en Madrid.

Imágenes de carrera Cedida

2. Toda una fiesta

Desde la salida hasta la llegada, la música será protagonista con grupos de baile y musicales para animar vuestros kilómetros de carrera.

En concreto, Tinkus Tiataco Usa Filial Madrid (Bolivia), Nativos de Macondo (Colombia), Roberto y su ballet folklórico Imágenes del Perú (Perú), Muana Sinepi (Guinea Ecuatorial), y el Ballet Folklórico Raíces y Sentimiento Ecuatoriano de la Asociación Integración de Países en España (Ecuador) le darán un toque de colorido para celebrar todo lo que nos une.

3. ¡Y mariachis en meta!

Así es Madrid Corre en Español. La carrera acaba al son de las rancheras de los mariachis, que acompañarán en los últimos metros y en el avituallamiento de meta a todos los corredores.

4. Un festival mexicano en meta

¿Y después? No tienes que buscar un sitio para comentar la carrera con tus amigos, compañeros de trabajo o familiares. En Madrid Corre en Español tendrán un festival gastronómico 100% mexicano en meta, Agave y Maíz Festival Mexicano, que reunirá en la explanada de Puente del Rey a diez cocinas distinguidas con el Sello Copil, la máxima distinción a la auténtica gastronomía mexicana en España, que otorgan la Fundación Casa de México en España y la Academia Mexicana de Gastronomía.

La mejor manera de celebrar la Hispanidad. Disfrutando del deporte, de la cultura mexicana, y comiendo los mejores tacos de Madrid.

Tacos mexicanos Cedida

5. Carreras infantiles gratuitas

En esta celebración también tienen su sitio los pequeños de la casa. A las 12:00 horas tendrán lugar las carreras infantiles, impulsadas por Zapopan, Jalisco, ciudad invitada de esta primera edición.

Zapopan, en Jalisco, será Capital Americana del Deporte 2027, y la primera sede internacional de Madrid Corre en Español. Este año animarán a los niños a correr, en carreras con distancias adaptadas a sus edades, y entregando medallas a todos los participantes. ¡El justo premio a su esfuerzo!

6. Celebramos la Hispanidad

Madrid Corre en Español forma parte del programa de actividades de Hispanidad 2026 con los que la Comunidad de Madrid quiere convertirse en la capital de un movimiento global, con un idioma que compartimos 21 países en tres continentes.

Los últimos dorsales de Madrid Corre en Español están disponibles en la web www.madricorreenespanol.es al precio de 14 euros.