Seahawks - Patriots: Las claves de la Super Bowl más improbable de la historia

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks juegan el domingo la Super Bowl XL en Santa Clara (California). El duelo entre estos equipos es el más improbable de la historia de NFL, ya que ambos conjuntos empezaban el curso como absolutas comparsas.

En las apuestas, que Seattle fuera campeón se pagaba 60 a 1. Que lo hiciera New England, que había ganado solo cuatro partidos de diecisiete las últimas dos temporadas, cotizaba a 80 a 1.

EL ESPAÑOL fue el único medio de nuestro país con acceso en exclusiva a los entrenadores ofensivos de los Patriots y los Seahawks durante la semana. Josh McDaniels, mente de ataque de los New England Patriots y campeón de seis Super Bowls explicaba a este periódico las claves de una temporada calibre MVP del quarterback de segundo año Drake Maye.

"Lo que más me ha impresionado es su inteligencia para manejar los partidos y entender lo que necesita el equipo en cada situación. El Super Bowl va a tener sus momentos y cambios de dirección y Drake está preparado para manejarlo todo".

Maye ha tenido unos playoff erráticos en los que no ha brillado como en temporada regular. Las defensas que ha enfrentado son de las mejores de la NFL y ahora tendrá a otra de las cinco mejores del campeonato.

Así analizaba su coordinador ofensivo en charla con EL ESPAÑOL su post-temporada. "Somos un equipo joven y muchos jugadores, entre ellos Drake, han experimentado la dureza mental que hay que tener para ganar en playoff. El domingo vamos a necesitar toda su fortaleza mental".

La historia de Sam Darnold, que está con su quinto equipo en la NFL, es probablemente la más grande entrando en el Super Bowl. El número dos del Draft de 2018 estaba hasta hace un par de temporadas considerado uno de los mayores fracasos de los últimos años. En 2024 tuvo un curso de reivindicación en Minnesota pero ni ganar trece partidos le sirvió para seguir en los Vikings. Los Seahawks lo ficharon y en la final de la NFC rompió todos los fantasmas de su pasado.

EL ESPAÑOL pudo charlar con Klint Kubiak, coordinador ofensivo y playcaller de Darnold y Seattle. "Muchos quarterbacks tienen el brazo para lanzar largo, pero Sam tiene además el coraje para hacerlo. Además de que toma muy buenas decisiones y puedes ser agresivo en el llamado de jugadas sabiendo que no va a arriesgar si la opción del pase profundo no está ahí. Tiene mucho hambre de probarse a sí mismo en este partido".

Kubiak respondió así a la pregunta de EL ESPAÑOL de si había sido un pelo conservador en algunos momentos de la temporada dadas las características de su quarterback.

"Probablemente tengas razón y en algunos momentos de la temporada no hayamos sido tan agresivos como podríamos en el juego profundo dadas las características de Sam. Le hemos pedido más a Darnold que a ningún quarterback que yo haya dirigido. Maneja cadencias diferentes, variantes de jugadas, participa en el diseño del plan de partido. Es un verdadero entrenador en el campo".