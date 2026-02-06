San Francisco se levanta con polémica tras los NFL Honors

Drake Maye busca un pase contra los Atlanta Falcons durante el primer cuarto en el Gillette Stadium. Reuters

Los premios individuales de la NFL coronaron ayer a Matthew Stafford (QB de los Rams) como MVP de la temporada NFL en la votación más apretada desde el año 2003.

De los 50 periodistas acreditados para votar en los premios individuales de la NFL 24 de ellos eligieron a Matthew Stafford como su ganador después de una temporada histórica que le vio sumar 46 pases de touchdown por solo 8 intercepciones.

Pero 23 de ellos eligieron al quarterback de los New England Patriots Drake Maye en lo que fue la votación más ajustada en 20 años.

El quarterback de segundo año de los Patriots lideró la NFL en yardas, porcentaje de pases completos y yardas por pase, además de sumar 14 victorias y ganar la División. Unos números que seguramente en cualquier otra temporada le hubiesen bastado para alzarse con el trofeo.

Sin embargo, los detractores de Maye apuntan a la facilidad de su calendario para restarle méritos.

En una liga en la que ninguno de los 32 equipos enfrentan el mismo calendario, los Patriots se han enfrentado al calendario más sencillo de toda la NFL, el más sencillo desde el año 2007 y el único de toda la NFL en la que sus rivales han sumado menos del 40% de victorias.

Los Rams, por su parte se han enfrentado al 7º calendario más complicado de la temporada (sus rivales han sumado un 52,6% de victorias esta temporada) y han competido en la División más complicada de la NFL: una NFC Oeste con tres equipos de cuatro en Playoffs y con unos Seattle Seahawks que este domingo pelearán por alzarse con la Super Bowl.

El debate en San Francisco es encarnizado, en una de las mayores polémicas de la NFL en los últimos años.