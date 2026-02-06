Imane Khelif, la campeona olímpica de boxeo en París, confiesa tener un gen masculino y reta a Trump

Imane Khelif, celebra una de sus victorias en los JJOO de París 2024 Reuters

Imane Khelif, la polémica boxeadora que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha confesado en una entrevista concedida a L'Équipe que ha seguido tratamientos hormonales para reducir su nivel "natural" de testosterona. Además, reafirma que ella no es trans.

"Estoy rodeada de médicos y un profesor me sigue. Para el torneo de clasificación para los Juegos de París, que se celebraba en Dakar, reduje mi nivel de testosterona a cero", ha explicado en el medio citado anteriormente.

Desde que se coronó campeona, ha recibido numerosas críticas y algunos llegaron a catalogarla como una atleta transgénero -como es el caso de Donald Trump-. Khelif adoptó el papel de estar en silencio y esperar al momento adecuado para explicarse. Ahora ese momento ha llegado.

"Cuando mi nombre comenzó a aparecer en las portadas de todo el mundo, lo noté en la mirada del resto de atletas. En la Villa Olímpica me sentía muy observada. Demasiado. Fue impactante recibir tal nivel de atención. Daba la impresión de que algo andaba mal", expone la argelina.

El linchamiento en redes sociales fue tal que su familia siguió recibiendo ayuda psicológica durante un año y medio después de la celebración de la cita olímpica: "Los ataques fueron tan brutales que mi madre me aconsejó dejar el boxeo. Y la verdad, es algo que valoré seriamente. Pero luego veía mi medalla y todo se desvanecía".

Al descubierto. Sin miedo

No obstante, la argelina ha confirmado que posee el gen SRY, situado en el cromosoma Y, indicador de masculinidad. Algo que ella califica como "natural".

"Estoy tranquila, porque sé lo que soy y lo que siempre he sido. Mis hormonas son femeninas y lo son desde que nací. Ahora son los médicos y los especialistas quienes tienen que decidir qué me depara el futuro", manifestó con la esperanza de ponerse los guantes también en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Imane Khelif, durante su combate en la final de los JJOO. REUTERS.

Al igual que la taiwanesa Lin Yu-ting, campeona en la categoría de -57 kg en los Juegos de París, Imane Khelif también fue señalada por diversas figuras públicas, como Donald Trump.

"Yo respeto a todo el mundo, y respeto a Trump. Porque es el presidente de Estados Unidos. Pero no puede tergiversar la verdad. No soy trans, soy una chica. Me criaron como una chica, crecí como una chica, la gente de mi pueblo siempre me conoció como una chica", recalca la boxeadora.

Khelif, que tiene como meta competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, es consciente de que deberá someterse a una prueba genética exigida por World Boxing, entidad reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI), y asegura estar preparada para ello.

"Para los próximos Juegos, si hay que pasar una prueba, me someteré. No tengo ningún problema con eso. Esa prueba ya la hice. Contacté con World Boxing, les envié mi historial médico, mis pruebas hormonales, todo. Pero no recibí ninguna respuesta. No me escondo, no me niego a las pruebas", aseguró.

Khelif fue excluida del Mundial de 2023 por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) al no superar las pruebas de género, pero el COI la autorizó en París, donde ganó el oro.

"La política se encuentra en las etapas finales de desarrollo y ha sido elaborada por un grupo convocado por el Comité Médico y Antidopaje de Boxeo Mundial, que ha examinado datos y evidencias médicas de diversas fuentes y expertos", señaló World Boxing.

El desafío a Donald Trump

Tras su victoria en París, Khelif se convirtió en un símbolo de resistencia. En declaraciones a ITV Sport, respondió a las políticas de Trump sobre la participación de atletas trans en el deporte femenino.

"El presidente de Estados Unidos tomó una decisión relacionada con las políticas transgénero en su país. Yo no soy transgénero. Esto no me concierne y no me intimida. Esa es mi respuesta", afirmó.

Donald Trump e Imagen Khelif, en un fotomontaje

La controversia alcanzó su punto máximo durante los Juegos de París, cuando la boxeadora italiana Angela Carini abandonó el ring a los 46 segundos de su combate contra Khelif, negándose a darle la mano en la ceremonia post-pelea.

A pesar de los obstáculos, Khelif ya ha tomado una decisión importante para su carrera: dar el salto al boxeo profesional. Además, está preparando un documental sobre su historia, que se emitirá en plataformas internacionales.