Ácido hialurónico en el pene, la última línea roja en el dopaje de los saltadores de esquí para poder volar 5 metros más lejos

Un nuevo escándalo sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno cuya ceremonia de inauguración comenzó en la tarde-noche de este viernes en el norte de Italia, entre la ciudad de Milán y varias localidades de los Alpes Dolomitas.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha confirmado que investigarán las sospechas sobre un método que habría sido usado por saltadores de esquí para aumentar el tamaño de su pene con el objetivo de mejorar sus resultados.

Hace justo un mes, el 5 de enero, el diario alemán Bild publicó la suposición de que algunos saltadores de esquí podrían haberse inyectado ácido hialurónico en el pene antes de las mediciones corporales previas al Torneo de los Cuatro Trampolines, una competición de salto que se celebra anualmente en Alemania y Austria entre finales de diciembre y principios de enero.

Dominik Paris, durante el tercer entrenamiento oficial de descenso alpino masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno. EFE

Este último método de dopaje habría puesto en alerta a la AMA, que ya ha anunciado que investigará si en los juegos existe la posibilidad de que los deportistas empleen este método para mejorar su rendimiento deportivo.

Según explicó el diario citado anteriormente, en el contexto del torneo celebrado en enero, antes del inicio de la temporada la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) somete a cada saltador a un escaneo corporal en 3D.

Entre los parámetros que se registran está la medida de la entrepierna, que se calcula tomando como referencia el punto más bajo de la zona genital. Ese dato sirve como base para determinar las dimensiones del traje de competición que el deportista podrá utilizar durante la temporada.

En octubre, la revista científica Frontiers hizo un estudio del que se extrajo que aumentar la tolerancia del pene dos centímetros puede incrementar la sustentación y la resistencia aerodinámica, lo que en simulaciones se traduce en una mejora media de alrededor de 5,8 metros en la longitud del salto, según The New York Times.

Por lo tanto, cuanto más amplio es el traje, mayor es su efecto aerodinámico durante el vuelo. No obstante, cabe destacar que el ácido hialurónico no está prohibido en el deporte, aunque en este caso podría estar considerado como dopaje.

Bajo investigación

Olivier Niggli, director general de la Agencia Mundial Antidopaje, ha asegurado no estar al tanto de los detalles del salto de esquí y cómo eso podría mejorar el rendimiento. "Si algo saliera a la luz, lo analizaríamos para ver si está relacionado con el dopaje".

Mientras que Bruno Sassi, director de comunicaciones de la FIS (Federación Internacional de Esquí y Snowboard), reconoció que "nunca ha habido ningún indicio, y mucho menos evidencia, de que algún competidor haya utilizado alguna vez una inyección de ácido hialurónico para intentar obtener una ventaja competitiva".

Sin embargo, no es el primer escándalo vinculado al mundo del salto de esquí. En marzo del año pasado, cinco deportistas noruegos ya fueron suspendidos durante el Mundial de Trondheim tras comprobarse que habían manipulado las costuras de sus trajes.

Después de aceptar una sanción de tres meses, quedaron habilitados para competir en estos Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina.