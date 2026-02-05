Oriol Cardona, el pionero en esquí de montaña en los JJOO de Invierno: "España no es país de nieve, pero somos una potencia"

Hace apenas unos días, Oriol Cardona cruzaba la meta de Boí Taüll con una plata en la Copa del Mundo que supo a poco. Fue en el último test importante antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina donde será el protagonista de una disciplina, el esquí de montaña, que debuta como olímpica.

A sus 31 años, con un palmarés que incluye el oro mundial de sprint en 2023, y un carácter curtido en competiciones de montaña, se perfila como una de las grandes esperanzas españolas en Bormio. "Es un sueño estar en el debut de unos Juegos Olímpicos", reconoce Cardona a EL ESPAÑOL desde la calma que otorgan meses de preparación

Pero su historia no comienza en los podios mundiales. Comienza en Banyoles, un pueblo de Girona, en las laderas del Pirineo, donde un padre pionero sembró la semilla de lo que su hijo hoy cosecharía.

Oriol Cardona posa con una medalla.

Joan Cardona, su padre, fue un pionero en las carreras de montaña españolas durante los años noventa. Subcampeón del mundo en skyrunning y leyenda viva del alpinismo competitivo catalán, dejó una huella que su hijo heredó no solo genéticamente, sino mentalmente.

"La vertiente más competitiva que tengo la he sacado de mi padre y, en consecuencia, de mi hermano", explica Oriol sobre la influencia familiar. "Mi padre fue un pionero en las carreras de montaña, en carreras de esquí de montaña también, y ese espíritu competitivo y ambicioso lo he heredado un poco de él. Creo que es el que me ha llevado hoy en día a estar aquí".

Su hermano Nil también compite en esquí de montaña. Crecer rodeado de rivales en casa, viendo a tu padre como referente absoluto, moldea un carácter de una forma que los entrenamientos en solitario nunca logran. Los fines de semana en el Pirineo no eran paseos familiares: eran escuelas de competitividad.

Desde esas raíces, Cardona construyó una carrera que roza la excelencia. Comenzó en esquí alpino hasta los 14 años, pero el cambio al esquí de montaña llegó con claridad. "Cuando empecé con el esquí de montaña lo tuve bastante claro," recuerda.

Oriol Cardona celebra una victoria. EFE

Su palmarés acumula siete medallas mundiales, tres oros europeos, y lo más importante: el dominio en el formato sprint, su especialidad. En 2023 logró el oro mundial en casa, en Boí Taüll. En marzo de 2025, repitió oro mundial. La temporada actual comenzó con victoria en Courchevel el 14 de enero.

Pero ninguno de estos logros habría sido posible sin una influencia clave: Kilian Jornet. "Hace unos años poder coincidir con Kilian Jornet, que es un referente mundial del trail y de esquí de montaña y del alpinismo, ha ayudado a que nos impregnemos todo el equipo de esta mentalidad competitiva," explica Cardona. "Y a día de hoy somos una potencia en los sprints y en los relevos", añade.

Potencia sin nieve

Jornet, la leyenda del skyrunning y esquí de montaña, fue el modelo a seguir para una generación española que hoy plantea batalla global. España no es un país de nieve. De hecho, la falta de condiciones es el gran enemigo de los esquiadores españoles. Pero en el esquí de montaña, la lógica cambia.

"España no es que sea un país de nieve, todo lo contrario, y las dificultades que tenemos para encontrar buenas condiciones para esquiar a veces nos limitan mucho en cuanto al rendimiento," reconoce Cardona.

"Sin embargo, al ser carreras tan cortas y con una preparación tan específica, yo creo que no requerimos tanta nieve como la que requieren en otros deportes como el esquí de fondo o el esquí alpino", añade. Es la paradoja española: potencia mundial en un deporte minoritario sin ser un país de nieve.

El esquí de montaña no es solo sprints y relevos. Cardona lo sabe mejor que nadie. "El esquí de montaña es mucho más de lo que se verá en televisión. Puede ser un deporte extremadamente competitivo, duro y agresivo", apunta Cardona.

"Pero a la vez es un deporte que trata de disfrutar del monte tranquilamente, de ir a eso, a dar un paseo, de subir a una montaña y de admirar las vistas. Y esto es lo bonito de este deporte: que tiene las dos vertientes en una", añade.

El sueño olímpico

Su pareja olímpica es Ana Alonso. Juntos ganaron la Copa del Mundo de relevo mixto en 2025 y fueron subcampeones mundiales hace apenas unos días. En Milano-Cortina España tendrá dos opciones de medalla: sprint individual (19 de febrero) y relevo mixto (21 de febrero).

Para llegar a esto, a partir con opciones, existe un trabajo silencioso en los meses previos. "Hemos trabajado muy duro. Estos últimos nueve meses han sido de preparación casi toda específica para los juegos," cuenta Cardona.

Su filosofía mental fue clara: no obsesionarse con el objetivo final. "He intentado no pensar en el objetivo final y centrarme en los entrenamientos del día a día. Una vez empezada la temporada, he pensado en las competiciones que teníamos más próximas, sin pensar mucho en los Juegos, a pesar de que sale mucho el tema en prensa".

ES EL MEJOR DEL MUNDO



Oriol Cardona 🇪🇸 gana la Copa del Mundo de Courchevel con una superioridad bárbara. Solo hay que ver cómo remonta tras los rombos. Un disparate 😳



Si alguien puede ganar un oro olímpico invernal más de 50 años después, ese es ÉL.pic.twitter.com/KLZvqnVRpM — David Orenes (@david_lrl) January 15, 2026

Tres Copas del Mundo estaban planeadas como test previo. Andorra se canceló por mal tiempo. Las otras dos sirvieron como referencia. "Son carreras importantes y claves porque finalmente ves un poco cómo estás tú a nivel de forma y ves cómo están tus competidores," explica.

Ahora llega el momento. Crecer en Banyoles con un padre pionero, competir al lado de Kilian Jornet, ganar mundiales, todo apuntaba a esto. "Creo que el esquí de montaña se verá en todo el mundo y que el futuro del deporte saldrá muy beneficiado," dice sobre el debut olímpico.

"Me gustaría que en el futuro se pudieran incluir nuevas modalidades para que la gente vea que el esquí de montaña es mucho más completo que el sprint o el relevo".

Imposible no emocionarse 🥹



Ana Alonso rompe a llorar con Oriol Cardona tras subir al podio en la prueba de relevos en Boi Taüll, solo cuatro meses después de haber sido atropellada y romperse los ligamentos ♥️



Soñamos con vosotros en #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/aSa8uNor9V — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 1, 2026

Él intentará seguir siendo un referente. En Milano-Cortina, su carrera no termina. "Estoy seguro de que seguiré con ganas de competir, tengo ganas de hacer trail y también de ver la evolución del esquí de montaña. Creo que todavía tengo años de competición por delante," afirma.

Del hijo del pionero del skyrunning al primer campeón olímpico del esquí de montaña. La historia completa se escribe en Bormio en las próximas semanas.