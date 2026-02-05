Ilia Topuria anuncia su regreso a la UFC dos meses después de su parón por temas personales: "El campeón está de vuelta"

"El campeón está de vuelta". Ilia Topuria ha vuelto a escena y ha dejado un mensaje claro después varias semanas alejado de los focos para atender asuntos personales, el luchador reapareció en redes sociales mostrando su regreso a los entrenamientos.

'El Matador' compartió varios vídeos en los que se le ve trabajando junto a Javi Climent, bajo la atenta mirada de Omar Montes, una señal inequívoca de que ya ha iniciado su preparación para el esperado combate ante Justin Gaethje, actual campeón interino del peso ligero.

Topuria, que a finales de 2025 declinó liderar la primera velada estelar de la UFC en 2026 tras verse implicado en un proceso judicial con su expareja, Giorgina Uzcategui, ha reaparecido en redes sociales mostrando lo que parece ser su regreso progresivo a los entrenamientos.

Ya hace unos días, él mismo compartía en X un calendario amplio para su retorno a la acción: será entre abril y junio, algo que dependerá en gran medida de los planes de Dana White y el resto de mandamases de la compañía estadounidense.

El camino de Topuria, por ahora, parece más definido que nunca. Tras su victoria ante el británico Paddy Pimblett, el estadounidense Justin Gaethje se proclamó campeón interino del peso ligero y se ganó el derecho a disputar el título frente al campeón español.

Los dos han dejado entrever su disposición a protagonizar la histórica velada de la UFC en la Casa Blanca, fijada para el próximo 14 de junio, con motivo del 250 aniversario del país y del 80 cumpleaños del presidente Donald Trump.

Si la pelea se celebrara en la Casa Blanca, el escenario sería ideal para que Topuria conquiste otro hito en su carrera, en lo que sería, al menos mediáticamente, el mayor evento jamás organizado.

La hoja de ruta

Teniendo en cuenta que el propio Topuria anunció su regreso para el segundo trimestre de 2026, dispondrá de varios meses de preparación para demostrar una vez más al mundo que está destinado a ser el más grande.

Una victoria le permitiría defender el cinturón tanto en peso pluma como en ligero, e incluso podría abrirle la puerta a subir a peso wélter para enfrentar a Islam Makhachev, con la posibilidad de convertirse en el primer triple campeón en la historia de la compañía.