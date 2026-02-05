Franco Tenaglia ficha por la PFL y debutará en la primera gran velada internacional de MMA en Madrid

Franco Tenaglia ficha por la PFL y debutará en la primera velada de la compañía en Madrid. El argentino, asentado en España desde hace años, estrenará su contrato el 20 de marzo en el Palacio Vistalegre, en un combate del peso wélter dentro de la primera gran cita de la organización en la capital.

La promotora incorpora así a un especialista del bare knuckle que en los últimos años ha hecho del público español su principal base de seguidores.

Tenaglia, nacido en Argentina y criado en barrios humildes del Gran Buenos Aires, dio sus primeros pasos deportivos con un balón, pero pronto se vio envuelto en peleas callejeras que terminaron canalizándose a través del boxeo y el kickboxing.

Franco Tenaglia ficha por PFL PFL

A los 18 años decidió dejar su país con el objetivo de convertirse en profesional y acabó encadenando noches en gimnasios y parques de varias ciudades europeas antes de asentarse en Alicante, donde entrena en el Climent Club.

Esa trayectoria forjada en la calle explica parte de su estilo: presión constante, cambios de ritmo bruscos y una evidente comodidad en los intercambios al corta distancia.

En artes marciales mixtas, el argentino presenta un balance profesional de 5 victorias y 2 derrotas, con un alto porcentaje de triunfos resueltos antes del límite, lo que le ha valido una reputación de finalizador en las ligas menores europeas.

Paralelamente ha desarrollado una carrera muy visible en el boxeo sin guantes, donde se proclamó campeón mundial del peso ligero de BKFC tras imponerse a Tony Soto en una velada celebrada en Marbella, con Conor McGregor en primera fila.

Aquella noche confirmó su condición de figura emergente en los deportes de combate y le abrió definitivamente las puertas del mercado internacional.

La llegada de Tenaglia a PFL se interpreta como un paso lógico en la expansión europea de la compañía y en la evolución del propio peleador, que a sus 29 años entra en la fase clave de su carrera.

Un evento histórico

Vistalegre acogerá una cartelera encabezada por la defensa del título mundial de peso medio de Costello Van Steenis ante Fabian Edwards, en una velada que aspira a convertirse en referencia del calendario de MMA en España.

En ese contexto, el debut del argentino en peso wélter se presenta como uno de los atractivos del programa, tanto por su conexión con la afición local como por la incógnita de cómo se traducirá su experiencia en el boxeo sin guantes dentro de la jaula frente a rivales del máximo nivel.