Los 20 deportistas de España en los JJOO de Invierno de Milano-Cortina: un reto para firmar su mejor actuación histórica

La delegación española en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. REUTERS

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 echan a andar. Cuatro años después de la plata obtenida en Pekín 2022, España se presenta en Italia con la ilusión de romper todos los registros y firmar su mejor actuación en una cita olímpica de invierno.

Con las primeras pruebas ya en marcha, el grueso de la competición dará su pistoletazo de salida el viernes 6 de febrero, un día después de la ceremonia de apertura. A partir de ahí, 20 deportistas españoles buscarán rendir al máximo y, por qué no, luchar por las medallas.

La de este año será la edición con mayor participación española en unos Juegos de Invierno, igualando a la de Sochi 2014. Una cita en la que Javier Fernández logró el mejor puesto al finalizar cuarto en patinaje artístico.

Los 20 españoles en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Esquí de montaña. Oriol Cardona, Ana Alonso, Ot Ferrer y María Costa. Snowboard. Queralt Castellet, Nora Coornell, Lucas Eguibar y Álvaro Romero. Patinaje de velocidad. Nil Llop y Daniel Milagros. Patinaje sobre hielo. Tomás Guarino, Tim Dieck, Olivia Smart, Asaf Kazimov y Sofía Val. Esquí de fondo. Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell. Esquí alpino. Quim Salarich y Arrietta Rodríguez.

Este año las expectativas son mayores. Olivia Smart y Quim Salarich serán los abanderados de una delegación española que acude con participantes en seis modalidades distintas: esquí de montaña, snowboard, patinaje de velocidad, patinaje sobre hielo, esquí de fondo y esquí alpino.

Las opciones de medalla

A lo largo de la historia, España ha sumado cinco medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno: Francisco Fernández (1972), Blanca Fernández (1992), Regino Hernández (2018), Javier Fernández (2018) y Queralt Castellet (2022).

El esquí de montaña, que debuta este año en unos Juegos, ha revitalizado las aspiraciones españolas de medalla. España lleva dos décadas dejando huella en los Mundiales, tanto en categorías absolutas como de formación, con nombres ilustres como Kilian Jornet, Laura Orgué, Gemma Arró o Claudia Galicia marcando época.

Ahora, el protagonismo lo acapara Oriol Cardona, llamado a seguir los pasos de Alberto Ginés en la escalada y convertirse en el primer campeón olímpico español de una nueva especialidad.

Imposible no emocionarse 🥹



Ana Alonso rompe a llorar con Oriol Cardona tras subir al podio en la prueba de relevos en Boi Taüll, solo cuatro meses después de haber sido atropellada y romperse los ligamentos ♥️



Soñamos con vosotros en #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/aSa8uNor9V — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 1, 2026

Doble campeón mundial y europeo, y ganador de la Copa del Mundo de sprint en 2025, Cardona ya inauguró la temporada con una victoria en Courchevel (Francia) a mediados de enero.

Sus opciones se amplían todavía más con el relevo mixto, donde forma pareja con Ana Alonso. Tras superar una grave lesión, Alonso afronta los Juegos en plena forma, y ambos ya han demostrado su sintonía subiendo juntos al podio en varias Copas del Mundo, además de lograr una plata mundial y un oro europeo.

En snowboard, Queralt Castellet mantiene la ilusión intacta. La veterana rider buscará una nueva medalla olímpica, pese al empuje de las jóvenes promesas que brillan en el halfpipe. Llega a la cita tras colgarse el bronce en los World Games.

Por su parte, Lucas Eguibar volverá a competir entre los mejores del snowboard cross. Campeón del mundo en 2021, tiene ahora la oportunidad de romper su maleficio olímpico.