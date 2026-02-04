Andy Borregales, el kicker venezolano y madridista que puede decidir la Super Bowl para los Patriots

La Super Bowl con más acento español de la historia no termina en lo que pueda deparar el show del descanso con Bad Bunny.

Alrededor de dos horas después de la performance del artista latino más importante del mundo en la actualidad, otro jugador que habla en español podría tomar el escenario y dar a los New England Patriots el séptimo título de Super Bowl de su historia y poner a la franquicia de Boston en un lugar exclusivo en la historia de este deporte.

Es Andy Borregales, el kicker rookie venezolano que atendió en exclusiva a El Español desde el cuartel general de los New England Patriots en las afueras de Santa Clara, localidad donde la madrugada del domingo al lunes en España se disputa la edición sesenta de la Super Bowl.

"La parte más difícil de mi trabajo es sin ninguna duda la mental", explica Borregales a El Español. "Si lo piensas bien, no hay ningún chute a palos que no hayamos entrenado cientos de veces en los entrenamientos", expone.

"Claro que va a haber una defensa que va a intentar bloquearlo, pero el principal tema, por supuesto, es la dureza mental para no pensar mucho en lo que hay en juego en una patada clave en playoff, y no digamos ya en el Super Bowl", añade el venezolano.

Andy Borregales, durante el partido ante Denver Broncos. Reuters

Nacido en Caracas, Borregales se mudó con su familia al área de Miami cuando solo contaba un año. De pequeño empezó jugando al fútbol, pero ya cuando llegó el momento de ser elegible para la Universidad, transicionó por completo al fútbol americano, llegando al profesionalismo tras cuatro años en la Universidad de Miami.

"Los latinos estamos empezando a abrir el camino en la NFL y cada vez hay más y es una muy buena noticia".

Durante toda la semana en San Francisco, Andy Borregales ha sido uno de los jugadores más reclamados por todos los medios en español que estamos cubriendo el evento.

"Es muy bonito tener este tipo de atención y representar a la comunidad latina, pero intento centrarme en el trabajo y tomarlo como una semana más".

2026 es definitivamente el año de los latinos en el fútbol americano, ya que Fernando Mendoza, de origen cubano, campeón universitario y nombrado mejor jugador amateur de la temporada, será en abril el número uno del Draft de la NFL.

No se le ve al bueno de Borregales incómodo en este spotlight y en su gestualidad, palabras y carisma es fácil comprobar que está disfrutando estos días previos al encuentro más importante de su vida.

"Como te decía antes, tratas de no pensar en lo que hay en juego en cada una de tus patadas, porque eso sería la perdición".

El fútbol americano es el deporte de equipo por antonomasia, pero pocas acciones concretas encapsulan más el individualismo de este juego que una patada para decidir un partido.

Claro que hay una línea de ataque, un saque y hasta un jugador que planta el balón para el kicker, pero, al menos en las narrativas, la gloria o el fracaso se personaliza en el jugador que contacta su pie con el balón. "Cuando convierto un field goal siento casi más una sensación de liberación que de satisfacción".

En 2002, Adam Vinatieri, ídolo de Borregales y que el jueves fue introducido en el Salón de la Fama, transformó un field goal de 48 yardas mientras el tiempo terminaba para dar a los Patriots su primer Super Bowl, completando una de las mayores sorpresas de la final para vencer a los Rams por 20-17.

Aquella patada, y otras durante esa postemporada, fueron las piezas iniciales de lo que después se convertiría en la mayor dinastía de la historia de este deporte, con Brady, Belichick y el propio Vinatieri en papeles principales.

"Por supuesto que uno vive soñando algo así", reflexionaba Borregales, gran aficionado del Real Madrid y admirador de Ángel di María, que durante esta semana le mandó un vídeo de apoyo. "No me puedo creer que El Fideo me haya mandado un vídeo, la verdad que es emocionante".

El domingo por la tarde en Santa Clara, en el pie derecho de Borregales descansan buena parte de las opciones de los Patriots de ganar el Super Bowl y también el orgullo de toda una comunidad latina que esta semana en San Francisco ha dado al chutador venezolano un tratamiento de estrella absoluta de este deporte.

Él procurará no pensar mucho más allá de poner entre palos cada disparo que le toque intentar.