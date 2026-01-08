La NFC busca un nuevo rey

El mejor equipo de la NFC esta temporada han sido los Seattle Seahawks, que han ganado 14 partidos gracias a la que está siendo la mejor defensa de la NFL en cuanto a efectividad (-0,113 EPA/jugada) y sobre todo a un esquema revolucionario basado en juntar seis jugadores de secundaria y una línea defensiva temible, de tal manera que tienen ventaja de personal en cuanto al juego de pase mientras son capaces de parar la carrera.

Chicago Bears y Philadelphia Eagles comparten el podio pero vienen en dos caminos totalmente distintos. Los Bears, con su nuevo entrenador Ben Johnson, han pasado de ser un equipo mediocre en ataque a una de las mejores ofensivas de la NFL y van claramente hacia arriba.

Mientras, la temporada post campeonato de los Philadelphia Eagles no podría haber sido más extraña: tienen una defensa que parece destinada a llevarles al último domingo del año, pero el ataque ha sido decepcionante durante todo el año.

Los Panthers se colaron en el último momento gracias a una carambola de triple empate y pese a dos derrotas consecutivas en los dos últimos partidos de temporada regular.

Son, junto a los Bears, uno de los equipos que el año pasado fueron el peor equipo de su División y este la lideran (en 20 de las últimas 23 temporadas al menos un equipo ha pasado de ser el peor al mejor de su división en solo un año) pero que ganasen un partido sería una de las mayores sorpresas de la Historia de la NFL.

Los Angeles Rams cumplen los dos criterios que han cumplido los últimos 9 campeones de la Super Bowl: tienen una defensa top-10 en un equipo en el que su quarterback no se llama Patrick Mahomes y un ataque dentro del top-11.

En concreto son el 2º mejor ataque y la 7º mejor defensa y un equipo probado en Playoffs.

Los jugadores de Los Angeles Rams, durante un partido de la NFL Reuters

Y San Francisco 49ers y Green Bay Packers cierran los candidatos en una temporada en la que las lesiones han castigado constantemente a ambas plantillas, especialmente en defensa.

San Francisco perdió a Nick Bosa y Fred Warner y Green Bay perdió a Micah Parsons, seguramente 3 de los 10 mejores jugadores defensivos de toda la NFL.

Con todo la conferencia está más abierta que nunca y es muy probable que en San Francisco veamos a un nuevo representante de la NFC