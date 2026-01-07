¿Quién coge el trono de Patrick Mahomes en la NFL?

Los playoff de la NFL empiezan este sábado con el partido entre los Panthers y los Rams y la sensación de que estamos ante el torneo hacia la Super Bowl más abierto probablemente de los últimos veinticinco años.

Los Patriots de Brady y los Chiefs de Mahomes se han repartido catorce apariciones en la final en la AFC desde 2002 y esos nombres ya no estarán en playoff. Además, que los Broncos y los Seahawks, dos equipos que no partían entre los favoritos, sean los cabeza de serie de cada conferencia, también añade ese grado de incertidumbre a la postemporada.

Los Broncos y los Patriots, con quarterbacks de segundo año (Bo Nix y Drake Maye) han estado toda la temporada en la parte de arriba de la AFC. Sus victorias en la primera mitad de la temporada ante los Chiefs y los Bills respectivamente les pusieron en el foco como equipos que podían alterar el orden establecido.

Los Broncos liderados por la sexta mejor defensa de la NFL y los Patriots propulsados por Drake Maye, segundo favorito a ganar el MVP. Es la segunda aparición de estos Denver de Sean Payton en playoff y este fin de semana descansan.

Los Patriots han sido sólidos durante todo el año y han pasado de ganar cuatro partidos en 2024 a ganar catorce. Sin quitar nada a los Patriots, no podemos olvidar que solo han ganado a un equipo con récord ganador en toda la temporada y que han tenido el calendario más débil de la NFL en este siglo. Son buenos, pero no del todo probados.

Seguramente los equipos más en forma de la Conferencia Americana son los Jacksonville Jaguars y los Houston Texans. Los dos llegan con nueve y ocho victorias consecutivas al torneo, las mejores rachas de toda la NFL.

Son dos equipos muy balanceados que no parecen tener fallas. Houston es la mejor defensa de la liga y la cuarta con más intercepciones (19). Jacksonville es el segundo equipo que más intercepciones ha hecho con 22. El giro en la temporada de los Jaguars ha sido la explosión definitiva de Trevor Lawrence.

El exnúmero uno del Draft promedia 266 yardas por partido en los últimos seis, con diecinueve touchdowns totales y solo una intercepción. La victoria en Denver por 34-20 definitivamente llevó a otro nivel a los Jaguars.

Hay una narrativa que está cogiendo mucha tracción en Estados Unidos y es que “sin Mahomes, Burrow y Lamar Jackson en los playoff, tiene que ser el año de Josh Allen”.

Y la verdad es que narrativamente queda bien, pero no hay tanto a lo que agarrarse en el equipo de los Buffalo Bills para pensar en que pueden ganar cuatro partidos seguidos. Es verdad que tienen un ataque terrestre top, liderado por el campeón de yardas de carrera James Cook, pero más allá de eso no parece un equipo lo suficientemente completo.

Es la tercera peor defensa de la NFL en yardas por suelo por intento (5.1), y está en la segunda parte de la tabla en sacks. Con Josh Allen todo es posible, pero esta fórmula no parece sostenible para sobrevivir ante los balanceados equipos de la AFC, empezando por Jacksonville el domingo.

Otra gran historia de los playoff es la de Aaron Rodgers y los Steelers, que entraron en el torneo después de ganar a los Ravens en el último partido. A sus 42 años, el futuro Hall of Famer Aaron Rogers, dejó un último cuarto para el recuerdo, llevando a los playoff a un equipo que recibirá a los Texans.

Los Steelers no parecen un bloque capacitado para ganar cuatro partidos en el próximo mes, pero si la magia de Rodgers aparece, cosas más raras se han visto.