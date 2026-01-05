Rob Gronkowski (36), exjugador de la NFL, sobre sus inversiones: "Tengo más de 58.800€ en acciones de Apple"

Rob Gronkowski es un exjugador de la NFL considerado uno de los mejores alas cerradas de todos los tiempos, cuatro veces campeón del Super Bowl y una de las grandes figuras mediáticas del fútbol americano reciente.

Su perfil deportivo y su popularidad ayudan a entender por qué su historia como inversor, especialmente su apuesta por Apple, ha generado tanto interés.

El norteamericano invirtió 69.000 dólares en Apple (unos 58.800 euros) una jugada que él mismo define como la mejor inversión de su vida y que hoy vale más de 600.000 dólares en acciones de la compañía.

Todo comenzó con la construcción de su casa en Nueva Inglaterra, cuando el contratista que trabajaba en la obra empezó a insistirle en que comprara acciones de Apple. "Cada vez que lo veía, mientras construíamos la casa, me repetía: 'Compra Apple. Compra Apple'", recordó el ex ala cerrada en una entrevista con la revista Fortune.

Gronkowski admite que entonces apenas entendía el mundo bursátil y que nunca había sido un experto en mercados financieros. "Nunca había estado metido en acciones, realmente no sabía cómo funcionaban, así que dije: 'Está bien, voy a hacerlo, tío'", explicó.

Rob Gronkowski, exjugador de la NFL.

La decisión, fiel a su estilo desenfadado, también tuvo algo de guiño a su propia imagen pública. "Obviamente esto encaja con mi forma de ser; decidí invertir 69.000 dólares en Apple", relató entre risas, recordando la llamada en la que pidió a su asesor financiero comprar exactamente esa cantidad en acciones de la tecnológica.

Lo más sorprendente es que, tras ordenar la operación, se olvidó por completo del tema durante unos dos años y medio.

Cuando volvió a revisar esa cuenta, la inversión inicial se había convertido en unos 250.000 dólares, según ha contado en distintas entrevistas financieras. En ese momento decidió vender una parte para asegurar beneficios y mantener el resto a largo plazo.

Un 'colchón' millonario

El verdadero impacto de aquella apuesta se aprecia con el paso de los años. Gronkowski asegura que "hasta el día de hoy" conserva más de 600.000 dólares en acciones de Apple derivadas de aquella compra de 2014, multiplicando con creces los 69.000 dólares iniciales.

"Ahora, hasta este día, tengo más de 600.000 dólares en acciones de Apple, todo por la inversión que hice en 2014 sin tener ni idea de lo que estaba haciendo, solo por escuchar al tipo que construyó mi casa", afirmó.

El exjugador resume así el papel que tuvo aquel contratista en su fortuna: "Déjame decirte, construyó mi casa y me devolvió todo el dinero diciéndome que invirtiera en Apple".

La anécdota, repetida en medios como Fortune, Yahoo Finance y Business Insider, se ha convertido en un caso de estudio sobre la fuerza del largo plazo en bolsa, especialmente en compañías tecnológicas consolidadas.

La inversión en Apple encaja con una filosofía financiera más amplia que Gronkowski ha defendido desde sus años en los New England Patriots. El cuatro veces campeón del Super Bowl ha contado que, durante su carrera, prácticamente no tocó el dinero de sus contratos deportivos y vivió sobre todo de sus ingresos por patrocinios y acuerdos comerciales.

Rob Gronkowski.

En su autobiografía y en entrevistas sobre finanzas personales, ha señalado que su prioridad siempre fue ahorrar y evitar gastos impulsivos, pese a su fama de fiestero. Ese enfoque prudente le permitió tener margen para asumir una apuesta como la de Apple sin poner en riesgo su estabilidad, y al mismo tiempo convertirla en un refuerzo extraordinario de su patrimonio.

El caso Gronkowski deja varias lecciones útiles más allá de las cifras. Por un lado, muestra el potencial de mantener inversiones en empresas sólidas durante años, sin dejarse llevar por las oscilaciones diarias del mercado, una idea que expertos como Warren Buffett recomiendan a los inversores que eligen acciones individuales.

Por otro, recuerda que incluso quienes empiezan sin grandes conocimientos pueden beneficiarse de la bolsa si combinan asesoramiento profesional, paciencia y una mentalidad de largo plazo.

En el caso del exjugador de la NFL, aquella "corazonada" de 69.000 dólares se transformó en un paquete de Apple valorado en más de 600.000 dólares, consolidando una imagen poco habitual: la de una estrella de la NFL cuya mejor jugada no se vio en el campo, sino en el mercado de valores.