Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs están sin pulso

Tras la derrota de Kansas City en Acción de Gracias ante los Cowboys, Mahomes y los suyos se enfrentan a una serie de partidos que van a decidir su futuro en los Playoffs y que, sin ningún tipo de dudas, pesarán para bien o para mal en el legado del quarterback de los Chiefs.

Mahomes ya juega a este deporte para comparar su legado con el de Tom Brady y aunque sus primeras 7 temporadas son mejores que los primeros años del quarterback de los New England Patriots hay algo en lo que ningún mortal puede competir con Brady y eso es la longevidad.

No es fácil jugar en la NFL hasta los 45 años y tampoco es fácil haberse perdido solamente un viaje a la post temporada en toda su carrera (cuando Brady estaba en su segunda temporada en la NFL).

Con un récord de 6 victorias y 6 derrotas y prácticamente todos los emparejamientos divisionales y dentro de la conferencia perdidos contra rivales directos como Jaguars o Bills, Kansas City está obligado a ganar prácticamente los cinco partidos que le restan. Y no lo tendrás nada fácil.

Es verdad que tiene enfrentamientos sencillos ante Titans y Raiders pero también recibe a Texans, Chargers y Broncos los cuales son ahora mismos tres equipos de Playoffs.

Kansas City está en serios problemas y puede faltar a la post temporada por primera vez en 10 años, tres apariciones consecutivas en la Super Bowl y 5 apariciones en las últimas 6 temporadas. Y eso puede pesar en el legado de Mahomes.