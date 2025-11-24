Ilia Topuria reaparece en la UFC con un reloj valorado en 130.000 euros: esta es su exclusiva colección

Ilia Topuria, en la esquina de su hermano Aleksandre en el UFC Qatar UFC

Ilia Topuria regresó este pasado sábado a la UFC, aunque esta vez no fue para pelear. El campeón del peso ligero estuvo presente en el UFC Qatar acompañando en la esquina a su hermano mayor, Aleksandre, quien logró su segunda victoria en la compañía al imponerse por decisión unánime al kazajo Bekzat Almakhan.

Pero más allá del triunfo familiar, la atención también se centró en la muñeca del campeón hispano-georgiano, donde lucía un impresionante Richard Mille RM 010 en oro blanco valorado en más de 130.000 euros.

El Richard Mille RM 010 es uno de los modelos más emblemáticos de la firma suiza, lanzado en 2006. Esta pieza de alta relojería destaca por su característica caja tonneau de 48 mm x 39.3 mm en oro blanco de 18 quilates, con un movimiento completamente esqueletizado que permite apreciar cada detalle de su compleja maquinaria.

Así es el Richard Mille RM 010

El calibre de manufactura RMAS7 automático incorpora un rotor de geometría variable exclusivo de Richard Mille, que se adapta al nivel de actividad del usuario. Con platinas y puentes de titanio grado 5 y una reserva de marcha de 55 horas, este cronógrafo representa la cúspide de la ingeniería relojera deportiva.

La colección de Ilia Topuria

La aparición de Topuria en Doha con este reloj no hizo más que confirmar su estatus como uno de los grandes coleccionistas de relojes de lujo entre los deportistas de élite.

El campeón ha construido una impresionante colección que incluye algunas de las piezas más exclusivas del mercado, reflejando tanto su éxito profesional como su refinado gusto por la alta relojería.

Entre sus adquisiciones más recientes destaca un Patek Philippe Nautilus Travel Time Chronograph 5990/1R-001 en oro rosa, que compró en Mallorca tras revalidar su título mundial ante Max Holloway en Abu Dabi.

Esta joya, valorada en aproximadamente 115.000 euros, presenta una caja de oro rosa de 18 quilates con esfera azul distintiva y funcionalidades como cronógrafo y doble huso horario. Debido a la alta demanda y limitada disponibilidad de los modelos Nautilus, su valor en el mercado secundario puede superar fácilmente los 150.000 euros.

Otra pieza destacada de su colección es el Patek Philippe Nautilus 5980/1AR-001, que combina acero y oro rosa. Topuria lució este modelo durante una de sus visitas a El Hormiguero.

Su precio base ronda los 100.000 euros. Este cronógrafo de 40,5 x 38,5 mm con esfera azul minimalista y bisel de oro rosa está impulsado por un movimiento automático CH 28-520 C con 55 horas de reserva de marcha.

Ilia Topuria, en 'El Hormiguero' en septiembre de 2024

Los relojes Rolex también ocupan un lugar privilegiado en la colección del campeón. Su Rolex Sky-Dweller de oro Everose de 18 quilates es probablemente su favorito, a juzgar por el número de ocasiones en que se le ha visto portándolo. Este modelo, con bisel estriado, esfera color chocolate y correa de caucho, tiene un precio recomendado de 46.150 euros.

Topuria lo llevó durante su comparecencia en Madrid tras conquistar el título mundial, en el saque de honor del Santiago Bernabéu con su cinturón al hombro, y en su visita a la Puerta del Sol. El Sky-Dweller destaca por su calendario anual Saros y su visualización de 24 horas para distinguir las horas del día y la noche en diferentes husos horarios.

Ilia Topuria hace el saque de honor en el Santiago Bernabéu Europa Press

También posee un Rolex Submariner de acero Oystersteel, valorado en torno a 10.700 euros, y un Rolex Yacht Master, cuyo modelo más similar disponible cuesta alrededor de 14.650 euros.

Con Aleksandre siguiendo sus pasos en la UFC y acumulando victorias, la presencia de Ilia en Qatar con su Richard Mille de 130.000 euros simboliza el legado que la familia Topuria está construyendo tanto dentro como fuera de la jaula.

Mientras su hermano mayor continúa ascendiendo en el peso gallo con un récord de 7-1, Ilia se prepara para su próxima defensa del título.