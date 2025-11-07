Bizarrap (27), sobre su actuación en el Bernabéu junto a Daddy Yankee para la NFL en el Madrid Game: "Vamos a celebrar en el escenario nuestro nuevo tema"

El productor argentino Bizarrap será uno de los protagonistas del histórico Madrid Game de la NFL en España, donde compartirá escenario con Daddy Yankee en el espectáculo del descanso del partido entre Washington Commanders y Miami Dolphins. El evento se celebrará en el Bernabéu, marcando la primera vez que la liga estadounidense organiza un encuentro oficial en suelo español.

Bizarrap y Daddy Yankee, dupla estelar en el Bernabéu para la NFL Madrid Game

La NFL confirmó que Bizarrap y Daddy Yankee serán los encargados del show principal del descanso en el Bernabéu, dentro del Madrid Game. Ambos presentarán en vivo su nueva colaboración “BZRP Music Sessions, Vol. 0/66”, una producción inédita que combina el estilo urbano del DJ argentino con la energía del “Rey del Reggaetón”.

El creador de las exitosas BZRP Music Sessions expresó su entusiasmo al ser parte del debut de la NFL en España y destacó lo especial que resulta compartir escenario con una leyenda del género. "Poder encabezar el espectáculo del descanso en el primer partido de la NFL en España es un honor enorme, y hacerlo junto a Daddy Yankee, una verdadera leyenda, lo hace aún más especial. Vamos a celebrar en el escenario nuestro nuevo tema Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, ¡no puedo esperar!", comentó.

Un show histórico para la NFL en España

De acuerdo con la NFL, este espectáculo será una “celebración de música y cultura” dentro de su primer encuentro oficial en España, un evento que busca conectar con los fans locales y mostrar la diversidad del talento latino. Bizarrap repasará algunos de sus mayores éxitos en un montaje que promete un despliegue visual y sonoro de alto nivel.

El Madrid Game se disputará el 16 de noviembre en el Bernabéu, con la Banda de Infantería de Marina de Madrid interpretando la Marcha Real Española y la cantante Karina Pasian encargada del himno de Estados Unidos. Los seguidores podrán disfrutar del partido en Cuatro y DAZN, mientras que en EE.UU. se emitirá por NFL Network.