Dojo Arena, la feria que convierte a Madrid en la capital de las artes marciales y los deportes de contacto

El Mad Fight Stadium de San Sebastián de los Reyes (Madrid) será el escenario de la segunda edición de Dojo Arena, la feria nacional más importante dedicada a los deportes de contacto y las artes marciales.

Durante tres intensos días —17, 18 y 19 de octubre— se reunirán en Madrid los nombres más destacados del panorama nacional e internacional, en un evento que fusiona formación, competición, espectáculo y conciencia social.

Durante tres jornadas patrocinadas por Optimilk, el rugido de los guantes, el eco de los tatamis y la vibración de los micrófonos se entrelazarán en un evento que va mucho más allá de la competición.

Dojo Arena es una declaración de principios: una apuesta por el talento, la formación, la cultura urbana y la conciencia colectiva.

Seminarios con figuras legendarias

Si hay algo que convierte esta feria en un acontecimiento único, son sus seminarios. No se trata solo de aprender técnicas, sino de escuchar a quienes han convertido el combate en una forma de vida.

Figuras como Enoc Solves, leyenda viva del octógono español, hablará desde el peso de los títulos y la constancia tras proclamarse campeón recientemente del peso semipesado de WOW y ostentar también el cinturón de AFL en la misma categoría.

Los peleadores Enoc Solves y David Mora, impartiendo un seminario en el Dojo Arena 2024 Dojo Arena

César Alonso, voz autorizada de la UFC en Eurosport, compartirán su visión desde la experiencia y la divulgación. Xavi Verneda, con su enfoque pedagógico y humano, mostrará cómo el boxeo puede formar no solo atletas, sino personas con valores.

David Mora, campeón de AFL y peleador de BKFC, traerá la intensidad de las MMA al tatami. Sara Cabeza de Vaca, Soraya Sánchez, Ángel y Brandon Moreno, Damián Guinea, Rubén Rondón, Yohanna Alonso e Isabel Calvo completan un elenco que representa lo mejor del presente y el futuro de los deportes de contacto.

Cada uno, desde su disciplina y su historia, aportará una mirada única sobre el esfuerzo, la resiliencia y el triunfo.

Adrenalina asegurada

Las veladas, retransmitidas en directo por PPV, serán el otro gran pilar del evento. El viernes se abrirá con una noche dedicada al boxeo, con combates amateur y profesionales.

El sábado, la acción se multiplicará con una velada que reunirá combates amateur y profesionales en distintas modalidades: desde el K1 al MMA, pasando por el Low Kick y el NO-GI. En el combate coestelar de MMA, Jose Manuel Ureba y Alberto 'Pokemon' Domínguez se disputarán el campeonato profesional de la Península Ibérica en la categoría de -70 kg.

En el otro combate estelar, Leonor Magallanes y Elena Goggin pelearán por el campeonato de España profesional de Kickboxing en -55 kg. Será una noche de adrenalina, técnica y emoción, donde cada golpe contará una historia y cada victoria será el reflejo de una preparación incansable.

Domingo contra la violencia

El domingo, sin embargo, el foco se desplazará hacia una causa que trasciende el deporte. Dojo Arena dedicará su última jornada a la lucha contra la violencia de género y el acoso escolar.

Porque las artes marciales no solo enseñan a golpear, sino a proteger, a respetar, a construir entornos seguros. Habrá actividades, charlas con la Guardia Civil, la Policía Nacional, y espacios de reflexión que recordarán que el verdadero combate es el que se libra cada día por la dignidad y la justicia.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento, con opciones que van desde los accesos generales hasta paquetes VIP que incluyen bebida, comida y plazas garantizadas en los seminarios. Dojo Arena no es solo una feria: es una experiencia, una comunidad, una celebración del cuerpo, la mente y el espíritu. Madrid se prepara para recibirla. El combate empieza ahora.