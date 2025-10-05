Jonathan Albon cumple con las expectativas y gana la Salomon Ultra Pirineu 100K: Ongaro se lleva la categoría femenina

La 16ª edición de la Salomon Ultra Pirineu ya es historia. La prueba más importante de trail a nivel nacional ha vuelto a dejar un fin de semana lleno de emoción y hazañas increíbles en todas sus pruebas. Desde la imponente carrera de más de 100 kilómetros hasta sus versiones maratón.

En la prueba reina, la madre de todas las ultras en nuestro país, la victoria ha sido para el gran favorito, Jonathan Albon. El británico venía con la difícil misión de cumplir con las expectativas y su desempeño por el Pirineo catalán no ha decepcionado con una carrera de menos a más en la que supo regularse en todo momento para terminar confirmando su ataque en la segunda mitad de la prueba.

Por su parte, en la prueba femenina el desenlace fue todo lo contrario, ya que las grandes favoritas que tomaron la salida a eso de las 05:30 horas de la mañana de este sábado sucumbieron ante la debutante Anna Ongaro. La italiana esperó su momento y se llevó la victoria con un brutal ataque en la recta final.

Albon reina en el Pirineo

Como suele ser habitual, en una salida icónica ya dentro del trail mundial, los más de 1.100 corredores que tomaron partida en la Salomon Ultra Pirineu 100K arrancaron la prueba encendiendo sus frontales poco después de las 5 de la mañana.

Por delante, 10 horas de intensa carrera para los más rápidos, con más de 100 kilómetros por recorrer por la montaña y más de 6.600 metros de desnivel positivo. Una prueba que ha llevado al límite a los corredores y en la que había un máximo de 28 horas para completarla.

Al ritmo de El Último Mohicano, con el aplauso unánime del público del municipio de Bagà, los cientos de valientes que se pusieron un dorsal partieron desde la mítica plaza Porxada guiados por la luz de sus frontales y por el latir de sus corazones. Unos en busca de la victoria y otros solo de la superación personal.

Un inicio inmejorable para la 16ª edición de esta prueba que sigue creciendo año tras año. Como creció el ritmo en los primeros kilómetros al cargo de un grupo en el que se encontraban figuras como el mítico Miguel Heras, hermano del ganador de La Vuelta Roberto Heras (también presente en la prueba) y múltiple vencedor de la carrera.

Corredores en la prueba Salomon Ultra Pirineu 100K. Sergi Colome Imagen cedida

Sin embargo, Miguel tuvo que retirarse de la contienda cuando era uno de los grandes favoritos al triunfo debido a problemas musculares a su paso por Prat d’Aguiló. Y tras coronar el refugio de Cortals de l’Ingla, Jonathan Albon tomó el mando para dictar sentencia con un ritmo que nadie pudo seguir.

Ya en la segunda mitad del recorrido, el dominio de Jonathan Albon fue total, manteniendo una ventaja que se mantuvo siempre entre los 5 y 10 minutos con el resto de perseguidores. El tramo entre Gósol y el Aula Natura definió el trío de atletas que acabarían ocupando el podio final.

Por detrás, Marc Bernades y Julen Calvó protagonizaron una intensa lucha por la segunda posición que terminaría cayendo en las manos del propio Marc, muy contento a su llegada a la meta. Finalmente, pasadas las 16:00 horas de la tarde y tras 10 horas, 40 minutos y 2 segundos de extenuante esfuerzo, Albon llegó en solitario a la meta situada en la Plaza de Cataluña de Bagà.

Es su segunda victoria en tierras pirenaicas después de haber vencido en la prueba Maratón del año 2021. Marc Bernades (10:44:02) y Julen Calvó (11:03:16) cruzaron la línea de meta en segunda y tercera posición, respectivamente, en una carrera muy reñida.

Sorpresa de Anna Ongaro

Y en la prueba femenina, la tónica habitual fueron las alternativas y un guion impredecible hasta los metros finales. La primera parte de la prueba contó con la tiranía de la joven Claudia Tremps, que salió muy fuerte para intentar ahogar a todas sus rivales.

Sin embargo, al paso por el refugio Lluís Estasen, pagó esos intensos esfuerzos iniciales y tuvo que retirarse con evidentes problemas físicos en una Salomon Ultra Pirineu que poco a poco se fue cobrando víctimas. Una de las más ilustres fue la legendaria Nùria Picas, quien dijo adiós tras una durísima caída.

Y a partir del Prat d’Aguiló, la ecuatoriana María Mercedes Pila fue quien tomó la cabeza de carrera, con un ritmo constante hasta que en el último y decisivo descenso se desató una batalla inesperada. Ese fue el momento en el que llegó el hachazo de la debutante Anna Ongaro.

La italiana superó a María y se marchó en solitario a por la victoria, la cual cerró con un tiempo de 12 horas, 58 minutos y 47 segundos. Su carrera fue de menos a más, ya que pasó de ser sexta en el refugio de Rebost, donde empezó a cimentar su remontada, hasta coronarse campeona. Completaron el podio femenino María Mercedes Pila (13:05:24) y Aina Cusí (13:30:44).

Los otros vencedores

Casi cuatro horas después de la partida de los ultra se produjo el pistoletazo de salida en la prueba Maratón, una carrera de 42 kilómetros y 2.900 metros de desnivel positivo que se planteó como una batalla al sprint en ambas categorías. Si la prueba reina es el sufrimiento, la 42K es la pura emoción dentro del sacrificio y el esfuerzo.

En el apartado masculino, la victoria fue para Miquel Corberá, que cumplió con su papel de favorito y, tras tomar el mando en los primeros compases, cruzó la línea de meta en 3 horas, 41 minutos y 31 segundos. Completaron el podio Pablo Bautista (03:54:30) y Genís Porqueras (03:56:37).

Y entre las chicas, la carrera se desarrolló con gran emoción debido al gran duelo protagonizado entre Marta Pérez y Leire Fernández. Una lucha de poder a poder que finalmente se decantó del lado de Marta, quien consiguió dejar atrás a su rival en los últimos kilómetros.

Su tiempo fue de 4 horas, 46 minutos y 37 segundos. Le siguieron la propia Leire Fernández (04:49:46) y Gisela Carrión (04:51:25), con apenas unos minutos de diferencia.