La historia de Thierry Ndikumwenayo (Kinama, Burundi; 1997) es una llena de lucha y sacrificio. Por cumplir un sueño, siendo dulces. Por ganarse la vida, siendo crudos. De correr sin zapatillas en su país natal, uno de los cinco más pobres del mundo, a hacerlo en las grandes ligas del atletismo.

Correrá los Mundiales de Tokio, que arrancan el sábado; los segundos en los que compite bajo la bandera española. Lo hace con orgullo, aunque algunos indeseables sigan sin entenderlo. Son aquellos que han cometido actos racistas contra Thierry a lo largo de los últimos años.

Su entorno lo ha denunciado. El año pasado, tras batir el récord de España de 5.000 m (13:17), el club Facsa Playas de Castellón, al que pertenece el atleta, expuso públicamente la situación, describiendo los comentarios que recibe como "racistas y xenófobos" que se producen "de forma continuada".

Su representante, José Pascual, fue más allá y retrató uno de "los muchos episodios racistas que ha tenido que soportar Thierry". Ocurrió en un restaurante, donde no les dejaron comer por el color de piel del atleta. Este cúmulo de situaciones llevó a Ndikumwenayo a explotar: "Hago mi trabajo, pago mis impuestos, corro limpio y no veo justo criticar mis pasos", dijo en redes.

Los racistas —y en realidad poca gente— no saben su historia y Thierry, el 'Tigre', ha decidido que es hora de darla a conocer. En una charla con EL ESPAÑOL, realizada justo antes de viajar a Tokio y en perfecto castellano, Ndikumwenayo retrata algunas de las situaciones complicadas que ha vivido y lanza una mirada optimista hacia el futuro.

Thierry Ndikumwenayo compitiendo en los JJOO de París 2024 RFEA

P.- A punto de arrancar el Mundial, Thierry. Su segundo representando a España. ¿Cómo se encuentra?

R.- Me siento como siempre. Ya sabes, cuando vamos a representar nuestro país es un orgullo y nunca hay un camino fácil para llegar hasta aquí. Hemos entrenado, hemos luchado y ahora estamos bien. En cuanto a mí, estoy bien y preparado para darlo todo.

P.- Vamos a verle competir en Tokio en el 5.000 y en el 10.000, el primer atleta masculino español que lo hace en un mismo Mundial. ¿Con qué objetivos llega a la competición?

R.- Mi objetivo siempre es ir, luchar y a por las medallas. En mi cabeza solo tengo eso cuando estoy en una carrera, hay que luchar hasta la final, pero siempre nos queremos llevar medallas. A ver si sale, pero eso siempre lo tengo claro.

"Cuando estaba en Burundi no sabía nada de atletismo. Entrenaba sin zapatillas"

P.- Hace un año acudió a los JJOO de París, donde hizo una final espectacular en el 10.000. ¿Con qué sabor de boca terminó?

R.- Lo de los Juegos de París fue una locura. Fue mi primera vez en los Juegos y estaba muy nervioso. Estoy acostumbrado a competir, pero si te dicen que estás en los Juegos... Allí, de verdad, tenía muchos nervios. Pero bueno, luego piensas que es una carrera como las demás, te olvidas de los Juegos y peleas.

En París estaba muy preparado. Sabía que podía hacer el récord de España, sabía que podía bajar de los 27 minutos. Por esa parte yo estaba muy contento y por otro me fui triste porque quedé noveno. Tras entrar en la final de los Juegos en los 10.000 m, de verdad pensaba que iba a llegar al top ocho.

P.- En junio supimos que cabía la posibilidad de que al final pudiera optar al diploma olímpico. El motivo es la sanción por dopaje al atleta keniano Benard Kibet Koech, que quedó por delante. ¿Se le llegó a informar oficialmente de eso?

R.- Todavía no tengo ninguna información. He visto que han pillado a este, que fue cuarto o quinto, pero no sé. No me han dicho nada, así que estamos esperando a ver si me dicen algo de eso. Estoy tranquilo, eh (risas).

P.- ¿Cómo recuerda sus primeros años en Burundi y el inicio en el atletismo?

R.- Cuando estaba en Burundi, antes de venir aquí, yo no sabía nada de atletismo. No sabía nada. Yo salía a correr y, de verdad, no sabía nada. No entendía nada de atletismo. Yo solo iba a entrenar con unos grupos de allí.

Los entrenadores siempre me decían que era un buen atleta, que podía correr y aquello que me dijeron ahora está saliendo.

Thierry Ndikumwenayo, tras ganar el bronce en el Europeo de Roma 2024 RFEA

P.- En muchos países de África, correr es casi una religión más que un deporte. ¿Ocurre lo mismo en Burundi?

R.- Empecé como todos los demás. Entrenaba sin zapatillas y en mi grupo no éramos muchos. Me faltaba también experiencia en saber cómo entrenar y hacerlo como un deportista de nivel. Bueno, allí eso no existía, pero tenía que estar con los demás. Es que en Burundi no hay muchos atletas...

P.- ¿Y eso le impulsó para venir a España?

R.- Sí, mis entrenadores me dijeron eso. El venir aquí a España fue porque estuve en los Juegos de la Juventud en 2014 y quedé segundo —fue plata en los 3.000 m representando a Burundi—. A partir de ahí, empezaron a buscarme para que viniera a España.

"Fue una sorpresa la victoria en la Diamond League, en 2022. Ahora sé que en cualquier momento puedo ganar algo más importante"

P.- Y en España ha acabado labrándose un nombre. Fue un punto de inflexión la victoria en los 3.000 de la Diamond League en Mónaco, en 2022. ¿Qué sintió en ese momento?

R.- El 2022 fue el primer año que empecé a correr la Diamond y pasé a mejorar. Es el año que empecé a entrenar con Pepe [Ortuño, su entrenador en Castellón] y todo cambió ahí, empezando por los entrenamientos.

Yo estaba nervioso de estar en la Diamond. En el meeting de Mónaco, no pensaba que fuera a ganar. No pensaba ni que iba a hacer 7:25. Recuerdo que estaba en Font-Romeu (Francia) y bajé diez días antes de competir. No estaba confirmado para la Diamond y me fui a una carrera en ruta en Italia. Estando allí, me confirmaron y no tenía ni ganas de ir. Ya estaba pensando en correr en ruta.

Pero bueno, dije 'voy a aprovechar poder correr en la Diamond' y me presenté. ¿Lo que pasó? No lo sé (risas). A mí me decían que iba a ser campeón del mundo, pero yo no me veía ahí. Fue una sorpresa. Si te digo que estaba preparado, sería mentira.

Si hubiera sabido que iba a hacer esa marca, yo creo que podría haberme acercado a 7:22 o por ahí. Porque llegué fresquito. Ríe.

P.- ¿Cambió su mentalidad a partir de ahí?

R.- Sí, sí. Ahora yo pienso que ya lo puedo hacer en cualquier momento, que puede salir. Porque allí hice 7:25, que poca gente tiene esa marca y creo que en cualquier momento puedo ganar algo más importante. Así que sí, puede salir en cualquier momento.

P.- Es un atleta todoterreno. Compite en pista, en ruta y en cross (campo a través). Eso exige adaptaciones diferentes, tanto de la estrategia como de la propia zancada. ¿Cómo lo hace?

R.- Pues depende de cómo esté de forma. Yo si estoy en buena forma, no tengo que pensar en nada. Tengo que salir a correr y ya está. Lo primero es eso, saber cómo estoy de forma.

En los crosses siempre estoy en buena forma porque entreno mucho todo el verano, y muy fuerte. Descanso solo dos semanas. Así que siempre en periodo de los crosses estoy bien. Me siento más cómodo en crosses y en pista que en ruta.

Thierry Ndikumwenayo, compitiendo en el Mundial de Budapest 2023 EFE

P.- ¿Qué mensaje le gusta transmitir a los jóvenes de origen inmigrante y que aspiran a una carrera deportiva en España?

R.- Pues lo que digo es que pueden luchar, que pueden entrenar duro y que se acerquen a gente buena que les pueda aconsejar sobre cómo pueden mejorar. El secreto es trabajar duro y luchar porque yo he pasado momentos muy difíciles que nunca he contado. Tienen que tener paciencia y luchar, porque todo llegará.

P.- Esos momentos difíciles. ¿Se refiere a cuando aún vivía en Burundi o estando ya en España?

R.- En Burundi y también aquí. El momento más difícil que pasé aquí fue en 2016, enero o por ahí, cuando fuimos a correr el campeonato de Europa de Cross, creo que de categoría júnior. Era en Turquía. Yo tenía un visado español de tres meses, para turistas, y fue un momento durísimo porque al terminar de competir no podía volver a España.

P.- ¿Se quedó allí tirado?

R.- Pasé una semana ahí. La primera noche dormí en el aeropuerto y luego me echaron fuera. Dormí fuera del aeropuerto, mientras nevaba y hacía mucho frío. Fue un momento que intento no recordar porque me pongo a llorar. Por suerte, ya he olvidado todo eso y estoy feliz.

P.- Tiene a toda su familia en Burundi. Eso también lo complica todo...

R.- Ese es otro tema difícil para mí, porque sí, están todos allí. Yo estoy aquí y bueno, tengo que ir a Burundi siempre. Cada año tengo que ir mínimo tres veces. Ojalá pudieran venir y tenerlos cerca aquí. Ojalá...

P.- Antes de los JJOO de París, pude hablar con su compañera Ana Peleteiro y dejó un importante mensaje sobre situaciones que usted había sufrido en España. Si me permite, quiero enseñárselo.

R.- Vale.

P.- (Tras reproducir el vídeo) ¿Qué opina de sus palabras?

R.- Lo que Ana dijo es verdad. Estar aquí, lejos de tu país de origen y decidir competir con otro país, con su bandera, es para estar orgulloso. No es fácil. Se hace con el corazón. Yo estoy muy feliz de estar aquí en España y si no estuviera orgulloso no la representaría, ¿sabes?

La gente no piensa en eso. Estamos aquí y estamos orgullosos como el resto. Yo no entendía cuando me tocó vivir todo eso, en 2023 y 2024. Al principio, pues sí, estuve llorando. Estaba muy mal, porque pensaba: '¿Por qué la gente es así? ¿Por qué? Si estamos aquí como los demás, buscándonos la vida como todos y trabajando por España'.

Mis compañeros, mis amigos, me decían que estuviera tranquilo, que siempre ha sido así, así que ahora no quiero ni ver qué es lo que se dice de mí. Yo solo quiero trabajar por España, y estoy feliz y orgulloso.

P.- ¿Siente que ha mejorado ya su situación?

R.- Sí, ahora todo está mejor. Ahora en cualquier carrera ya no veo cosas así. Yo voy limpio, estoy trabajando, así que nada, solo tengo que estar tranquilo.

Es que mira, a veces me han criticado porque dicen que no hablo español y cosas así. Somos diferentes. Hay gente que nació aquí y yo empecé a hablar español en 2021. Antes no porque todos mis compañeros eran también inmigrantes, convivíamos en una casa y hablábamos en inglés.

Yo empecé a hablar español cuando vine a Castellón. La gente tiene que entender que todavía no hablo español al 100%.

"¿El racismo sufrido en España? Lloré y lo pasé muy mal. Yo solo quiero trabajar por España"

P.- Bueno, en esta conversación nos estamos entendiendo perfectamente.

R.- Si, si. A ver, estoy mejorando (risas).

P.- Imagínese dentro de diez años y que mira hacia atrás. ¿Le gustaría haber dejado una huella en el atletismo español y africano?

R.- Todavía no he pensado nada para cuando me retire, pero tendré algo que tenga que ver con el deporte y con ayudar a la gente. Algo así.

Yo creo que estoy inspirando a muchos jóvenes, aunque no he conseguido todavía lo que tengo que conseguir. Estoy ahí, estoy ahí. Cuando consiga las medallas internacionales, los récords, que eso puede ser posible, ahí será otro nivel. Los jóvenes también estarán contentos y tendré la oportunidad de aconsejarlos.

P.- Por último, a tres años vista aún, ¿cómo de presentes están en su cabeza los Juegos Olímpicos de Los Ángeles?

R.- A ver, yo creo que los Juegos de Los Ángeles es nuestro objetivo ahora. Tenemos que estar ahí, y yo creo que llegaremos y lucharé ahí. No quiero decir un resultado porque si lo digo y no sale, parece que estoy mintiendo (risas). Yo estoy muy tranquilo y quiero trabajar duro para llegar allí.