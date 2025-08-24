Julio César Chávez Jr., el esbirro y torturador del Cártel de Sinaloa, a juicio por tráfico de armas y crimen organizado

Julio César Chávez Jr. va a ser juzgado después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) le arrestara en julio por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El mexicano está acusado de los delitos de tráfico de armas y por pertenencia a una organización criminal, aunque su proceso se va a desarrollar estando él en libertad.

En una segunda audiencia realizada virtualmente, por temor a un atentado contra el púgil en su traslado desde el Cefereso 11, penal de máxima seguridad en Hermosillo, a la sede judicial, el juez Enrique Hernández Miranda ordenó llevarlo a juicio.

En su equipo de defensa, el hijo del legendario Julio César Chávez, tenía tres abogados y uno de ellos expuso que el Ministerio Público Federal, que formuló la imputación, presentó 21 pruebas de las cuales solamente en nueve se mencionaba al acusado.

La defensa enumeró las nueve evidencias que presentó el Ministerio Público Especializado en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, y aseguró que eran "intervenciones telefónicas de personas que no están identificadas, pruebas sacadas de notas periodísticas y redes sociales".

Entre las nueve pruebas que la defensa trató de desestimar, destaca un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde dos personas identificadas con nombre y apellido señalan a Chávez Jr. como parte de una red de lavado de dinero relacionada con la familia de 'el Chapo' Guzmán.

Un juicio mediático



La defensa también mencionó que en la acusación del Ministerio Público Federal hay una investigación que la Administración de Control de Drogas (DEA) tiene sobre Chávez Jr., aunque sobre ello se respondió que no está relacionada con los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Próximamente, el ex campeón mundial de peso mediano abandonará el Cefereso 11. Sin embargo, su salida estará sujeta a una serie de medidas cautelares "muy estrictas", que se seguirán "al pie de la letra".

Julio César Chávez Jr., durante su combate frente a Jake Paul. Reuters

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el campeón del mundo de peso medio entre 2011 y 2012 estaba "asociado al Cártel de Sinaloa, una banda designada como organización terrorista extranjera". Sin embargo, se han conocido más detalles de su implicación en el grupo.

Julio César Chávez Jr. fue descrito como un "esbirro" al servicio de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, según ha comunicado el diario Reforma a tenor de la investigación de la Fiscalía.

El torturador de El Nini

De acuerdo con documentos judiciales, el 21 de noviembre de 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos en México presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el tráfico de armas del Cártel de Sinaloa.

En función de esa querella, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició una investigación en la que, de inicio, intervino legalmente los teléfonos de los sospechosos desde el 11 de diciembre de 2021 al 11 de junio de 2022.

En una de las llamadas entre dos miembros del grupo delictivo, a quienes la investigación identifica como HSI y HNI2, refieren un episodio en el que Chávez Jr. actuó como agresor.

Según el informe que levantó la FGR de esa conversación, HNI2 relata a su interlocutor que en una ocasión un miembro del grupo criminal cometió el error de llevar a su novia a una casa privada, pasando por alto que en ese inmueble tenían en cautiverio a varias personas secuestradas.

Néstor Isidro Pérez Salas, 'El Nini', es custodiado por miembros de la Fuerza Aérea mexicana en Culiacán (Sinaloa), en noviembre de 2023. Sedena

Cuando El Nini se enteró, ordenó detener a su subordinado y colgarlo como si fuera un saco de boxeo e inmediatamente llamaron a Chávez Jr.

"Dice (HNI2) que para eso le habla al Julio, para pegarle una verguiza, que los cuelga, y este (Julio César) los agarra como costal de box (saco de boxeo)", dice el informe de esa llamada.