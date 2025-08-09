El secreto tecnológico que ha revolucionado Sail GP: así es la fórmula de Oracle que ha redefinido la Fórmula 1 del mar

Con el paso de los años, la popularidad y el crecimiento de SailGP siguen en aumento. Esta disciplina de vela, conocida como la Fórmula 1 del mar, ha revolucionado las competiciones náuticas de alto rendimiento al combinar velocidad extrema, sostenibilidad y tecnología de vanguardia.

Una de las claves de su éxito es su alianza con Oracle, ya que la competición se apoya en la nube y en el análisis de datos en tiempo real para optimizar el rendimiento, garantizar la transparencia y ofrecer una experiencia única tanto a los equipos como al público. Un resultado 360.

En este sentido, cada catamarán F50 está equipado con más de 800 sensores capaces de generar hasta 240.000 puntos de datos por segundo. Esta información se transmite en tiempo real a la nube de Oracle, donde se almacena, procesa y analiza mediante tecnologías avanzadas de analítica y capacidades de machine learning.

Es como si la NASA hubiera llegado al deporte. Esto permite a los equipos obtener información inmediata para tomar decisiones más seguras y eficientes durante las regatas. Es la posibilidad de analizar en tiempo real todo lo que sucede para minimizar el error y los riesgos.

Una de las características diferenciales de SailGP es su apuesta por la transparencia tecnológica. De este modo, todos los equipos acceden a los mismos datos en tiempo real, incluyendo los de los equipos competidores, lo que elimina cualquier ventaja basada en la tecnología.

Por si fuera poco, esto garantiza que el talento humano y la interpretación estratégica sean los factores decisivos en la competición por encima de cualquier otro. La experiencia del espectador también se transforma gracias a la tecnología en la nube de Oracle.

Esta permite a los aficionados seguir las regatas con métricas avanzadas en directo, como la velocidad del barco, su altura sobre el agua, el ángulo del viento o las decisiones tácticas en tiempo real, tanto en retransmisiones televisivas como en plataformas móviles.

El momento de la verdad

A partir de agosto de 2025, la competición entra en su tramo más emocionante de la temporada europea. SailGP llegará a Alemania, concretamente a Sassnitz (isla de Rügen), los días 16 y 17 de agosto de 2025, marcando la primera edición en aguas alemanas.

Allí, los aficionados locales podrán animar a su equipo nacional por primera vez. Le seguirán el ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix en Taranto (6-7 de septiembre), y el primer Rolex Switzerland Sail Grand Prix en Ginebra (20-21 de septiembre), ambos eventos completamente nuevos en estos países.

Finalmente, la competición regresará a España con el Spain Sail Grand Prix en Andalucía-Cádiz los días 4 y 5 de octubre de 2025, cerrando la temporada antes de las pruebas en Oriente Medio y la gran final en Abu Dhabi a finales de noviembre.

SailGP ha logrado consolidarse como una de las competiciones deportivas más innovadoras del mundo. Con eventos que recorren los cinco continentes y velocidades que superan los 100 km/h, la competición sigue apostando por una evolución constante.

Por su parte, Oracle, como socio tecnológico global, continúa impulsando este avance, demostrando cómo los datos, la nube y la innovación pueden redefinir el deporte de élite y dar mayor valor al talento y al trabajo humano.