Una denuncia anónima de abuso sexual evita el renacer de Gervasio Deferr: "No soy un violador, me mataron la ilusión"

Ocho meses después de que saltara a la luz un presunto abuso sexual de Gervasio Deferr sobre una mujer -aunque el abogado de la víctima aseguró que tenían conocimiento de dos casos más-, el gimnasta ha concedido su primera entrevista para defenderse de los actos que se le atribuyen.

Según publicó en diciembre El País, una mujer aseguró haber sido violada por el gimnasta junto con otras dos chicas cuando eran menores de edad. Estos abusos sexuales se habrían producido durante la etapa de Gervasio Deferr en el Centro de Alto Rendimiento de san Cugat, donde estuvo entrenando desde 1992 hasta su retirada en 2011.

"No hay víctimas, no hay denuncias y no hay nada. El principio de la presunción de inocencia es fundamental, ahora parece que tengo que defenderme que no soy un violador de la nada. Me han matado la ilusión", ha confesado un gimnasta que ha decidido actuar para defenderse.

¡𝗔𝗿𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮𝗺𝗼𝘀!



En exclusiva: Gervasio Deferr en plató.



La Ley Deferr pretende endurecer las penas por injurias y calumnias, y que estos delitos no prescriban al pasar un año.



🔴 #Código10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

➡ https://t.co/LoaN6HQ3n8 pic.twitter.com/1tAayKblG3 — Código 10 (@Codigo10tv) July 29, 2025

Y es que el de Premiá de Mar ha presentado en el Senado la 'Ley Deferr', la cual pretende endurecer las penas por injurias y calumnias y que estos delitos no prescriban pasado un año sino tres.

Además, ha decidido querellarse contra el medio de comunicación de prensa escrita que publicó la información de la denunciante que le acusa de haber abusado sexualmente cuando ni siquiera hay una denuncia formal.

Dura confesión de Gervasio Deferr en exclusiva:



“He estado a punto de morir dos veces por consumo, en Brasil estoy convencido de que me drogaron”



🔴 #Código10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

➡ https://t.co/LoaN6HPvxA pic.twitter.com/bSO3zH3oJ8 — Código 10 (@Codigo10tv) July 29, 2025

El abogado de la presunta víctima reconoció por aquel entonces que no pudo interponer una denuncia debido a que los hechos ya habrían prescrito, pero sí tomaron la decisión de comunicárselo a Atresmedia y a la productora Diagonal TV.

El medallista olímpico vio cómo Atresplayer aplazaba en noviembre de manera "puramente preventiva" su serie 'El gran salto' después de hacerse público este escándalo. No obstante, en junio su documental vio la luz, lo que provocó la indignación de la denunciante.

La respuesta de la 'víctima' "Me veo obligada a romper el silencio ante el estreno de una serie televisiva que lo presenta como un ejemplo de superación personal a la vez que omite por completo los delitos de violación, y maltratos físicos y psicológicos que éste ha cometido contra mi persona y otras mujeres. Haré todo lo que esté en mi mano para que no se cometa la injusticia de dar por válido un relato basado en un libro lleno de mentiras, manipulaciones y omisiones de delitos, escrito precisamente por el mismo abusador y maltratador. Es absolutamente injusto, indignante e irresponsable desde un punto de vista humano y social que se emita una serie que no respeta el testimonio de las víctimas silenciándolas y excluyéndolas una vez más. No busco venganza sino memoria, verdad, integridad, empatía respeto y responsabilidad. Exijo que no se glorifique a quien ha causado daños irreparable en vidas humanas".

Acusado de violador y maltratador por parte de una mujer anónima, Gervasio Deferr defiende su inocencia de forma taxativa: "No soy un violador. Llevo toda la vida reconociendo mis errores cuando los he tenido, lo que no puedo es hacerme responsable de ellos cuando no los he cometido".

El gimnasta catalán desveló que recibió una llamada de la productora avisándole que habían recibido la llamada de un abogado anónimo contando estos hechos.

"Tras la llamada avisé a mi familia y les puse en situación. Yo quedé señalado porque un medio publicó el testimonio de una chica sin haber contrastado la información", se defiende.

Sin levantar cabeza

Deferr ha reconocido que esto le ha venido en un momento en el que él estaba empezando a renacer después de haber pasado "por un proceso muy bestia. He estado a punto de morir varias veces, pero estoy tranquilo porque en este caso no he hecho nada".

El gimnasta desveló cómo durante los Juegos Olímpicos de Río celebrados en 2016 le quisieron drogar. "Estoy convencido de que me echaron un burundanga y me robaron todo.

A Río fue con la intención de desfilar y al comienzo de los JJOO entro en un bar y me tomo una cerveza mientras veo la inauguración. Empiezo a marearme y me fui al hotel, cuando me encontré mejor volví al lugar y después de tomarme dos cervezas me vuelvo a marear y decido irme pero me dicen que tengo que pagar cuando ya lo había hecho.

En el hotel caí redondo y al día siguiente a las ocho de la mañana me llaman desde el COE y me dicen que me tengo que ir porque había ido gente al hotel quejándose de que me había ido de un bar sin pagar. Yo fui al aeropuerto escoltado por tres personas".