El Real Madrid, Duplantis y Simone Biles brillan en la 25ª edición de los Premios Laureus

Madrid se convirtió este lunes en la capital del deporte mundial con la celebración de la 25ª edición de los Premios Laureus. Un evento celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y que dejó al Real Madrid, a Mondo Duplantis y a Simone Biles como los principales protagonistas.

Para ellos fueron los tres galardones más importantes. El Real Madrid se llevó el premio al mejor equipo del año después de alzarse el curso pasado con su 15ª Champions League; Duplantis reinó como el mejor deportista del año fruto de su actuación impecable en los Juegos Olímpicos de París 2024 y Simone Biles se convirtió en la mejor deportista femenina después de brillar en París en lo que fue un regreso inolvidable a lo más alto.

El primero en subir al escenario y recibir una gran ovación de los presentes fue Duplantis. El pertiguista sueco recogió el testigo de Novak Djokovic y entró en un selecto grupo de deportistas como Messi, Nadal, Bolt, Federer o Tiger Woods. Sin duda, un reconocimiento a lo que está siendo una trayectoria excelsa.

"No estaría sosteniendo un premio como este si no fuese por estas personas que me han inspirado tanto y me han hecho ser mejor persona. Creo que tengo más récords en el depósito. Queda todavía tiempo para Los Ángeles, ojalá pueda romper el récord del mundo más veces, y ojalá poder hacerlo también ahí".

Representando al Real Madrid salieron Modric y Carvajal, capitanes del conjunto blanco. Sin duda, dos de las figuras más importantes de la historia reciente del Rey de Europa.

"Tuvimos una gran temporada, ganamos muchos trofeos. Demostramos la excelencia en el campo. El Real Madrid es un equipo que te lleva a hacer lo mejor. La competición fue muy dura, pero hemos sido los mejores y nos merecemos ganarlo", apuntó Modric.

"Nuestro momento ahora es el de levantarse. Tenemos un gran reto el sábado, el Mundial de Clubes... Es un gran momento para levantarnos y demostrar que somos el Real Madrid", añadió Carvajal.

La otra gran estrella de la ceremonia fue Simone Biles. La gimnasta estadounidense ganó su cuarto premio a la mejor deportista del año. "Siempre sueño con momentos como estos, desde que era una niña, por eso agradezco a mis padres por permitir que mi pasión se convirtiera en mi profesión. Creo que mi trabajo ha conseguido inspirar. Mi marido no ha podido estar aquí, pero feliz aniversario. Y si hay ahí cualquier niño o niña viéndonos, podéis conseguirlo, no os rindáis", dijo.

El reconocimiento a Lamine

Otro de los grandes protagonistas de la noche fue Lamine Yamal. El futbolista español ganó el premio a la mayor aparición del año. No cabe duda de que el extremo del Barça ha irrumpido de forma meteórica en el fútbol de élite cuando todavía no tiene ni 18 años.

Lamine no pudo acudir a la gala, pero quiso dejar un vídeo agradeciendo el galardón. "Me hubiese encantado estar con vosotros, pero no ha podido ser. Es un orgullo para mí y para mi familia. Agradecer al staff de la Selección y al Barça. Ojalá lleguen los títulos colectivos también. Seguiré trabajando para estas cosas".

Además de estos premios, también se repartieron un puñado más. El surfista estadounidense Kelly Slater se llevó el galardón a toda una carrera por elevar el surf a lo más alto; la nadadora paralímpica Jiang Yuyan ganó el trofeo a la deportista con discapacidad; el ciclista británico de Mountain Bike Tom Pidcock fue el mejor deportista de acción; la gimnasta Rebeca Andrade ganó el premio a la reaparición del año y Rafa Nadal fue premio al icono deportivo.