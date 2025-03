Axiom, un 'superhéroe' español en WWE: "Siempre me fascinó cómo puede transmitir tanto Spiderman tras una máscara"

"El mundo entero va a ver que tenemos el mejor público en España, y van a tener que volver". Axiom (Madrid, 1997), el misterioso luchador que tras su máscara esconde un chico anónimo criado en el barrio de Vallecas, no podía contener la emoción durante la mañana del viernes. No era para menos. Estaba a unas horas de ser partícipe del show más especial que jamás haya celebrado la mítica WWE en España.

El Palau Olímpic de Badalona, en Barcelona, acogió el pasado día 14 un evento del programa SmackDown que se emitió en directo por todo el mundo a través de Netflix. Era la primera vez que ocurría algo así. Un show de la mayor empresa de lucha libre que jamás haya existido rodado y televisado desde España. La empresa ya había pasado antes por nuestro país —¡hacía siete años de la última vez!—, pero nunca de una manera tan grande y emocionante para los aficionados.

Axiom, que creció viendo a sus ídolos del pressing catch por televisión y comenzó a imitarlos en una escuela de lucha libre de Madrid, está cumpliendo el sueño de muchos: "Es increíble, en todos los ámbitos de la palabra. Si me lo dices hace un año, no me lo podría creer. Y hace diez, pues tampoco. No solamente es que esté WWE en España, que es algo que no teníamos, sino que estamos iniciando el camino a Wrestlemania, en televisión...", adelantaba en conversación con EL ESPAÑOL.

Axiom, durante su pelea contra Gunther en el Palau Olímpic de Badalona WWE

No pensó jamás que podría dedicarse a esto. Empezó por hobby, lo mismo que le llevó en su infancia a hacer las pruebas en la cantera del Real Madrid. A los diez años supo que el wrestling era su verdadera pasión. Aún así, tuvo claro que para ganarse la vida había que labrarse un camino alternativo. Por eso estudió una carrera universitaria de Matemáticas. La vida le cambió a los 22 años, cuando recibió la llamada de WWE y firmó su primer contrato con la empresa de sus sueños. Poco más de cinco años después, a sus 27, es una estrella más en el SmackDown de Barcelona.

"Es el trabajo de una vida, de toda una generación. De verlo por primera vez en Cuatro, como al menos fue mi caso, y ver que con los altos y con los bajos hemos seguido ahí. Hemos seguido amando el wrestling. Por primera vez en mucho tiempo estamos teniendo una recompensa a la altura, que es tener SmackDown en el país", celebra.

Desde 2022 pelea siempre con su máscara. Axiom es su personaje en un negocio que vive de las historias que se cuentan dentro y fuera del ring. Y cuida cada detalle: "Es ponerse la máscara y realmente sentirse otra persona, casi un superhéroe. Se ve un poco en la gente alrededor de ti, cómo cambia su perspectiva y cómo te ve. Realmente parece que te transformas como un Power Ranger. Es increíble", cuenta.

¿Quién no querría sentirse como Rey Mysterio en la WWE? Axiom abrazó su transformación y cuenta cómo se adaptó a ella: "Soy obsesivo. Un poco en todos los aspectos de mi vida, pero sobre todo con mi trabajo. Mucho estudio, mucha referencia de gente que he admirado toda mi vida. Mucha referencia de fuera del mundo de fuera del wrestling. Pues como los superhéroes. A mí siempre me fascinó cómo personajes como Spiderman o Deadpool pueden transmitir tanto detrás de una máscara totalmente cerrada. No voy a compartir mis secretos (ríe), pero me llamaba mucho la atención eso y creo que lo estoy haciendo a un nivel decente", señala bajo su careta.

Axiom, en su presentación en el SmackDown celebrado en Barcelona WWE

Este viernes no estaba anunciada su participación en SmackDown y fue la sorpresa que más enloqueció a los fans en Badalona. Axiom salió a escena presentado por Gunther, la mayor estrella europea de la WWE y su actual campeón mundial, como "el mejor luchador de España" y "uno de los talentos más prometedores de WWE". Ambos mantuvieron un combate que duró en torno a diez minutos y ganó el austriaco, siguiendo la lógica del campeón.

Axiom tiene también su cinturón, en su caso de campeón por parejas de NXT —la tercera marca de WWE tras Raw y SmackDown– junto al británico Nathan Frazer. Y vienen de pelear esta semana en el Madison Square Garden de Nueva York contra dos leyendas de la industria, Jeff y Matt Hardy: "Son muchas cosas muy grandes, y una detrás de otra. Esto es lo más bonito de una carrera así. Es una locura, pero creo que es una recompensa a todo el trabajo".

"Lo más difícil de mi profesión es cuando estás sólo en un país que ni siquiera sabes dónde está en el mapa"

Así es difícil predecir lo que puede venir para él los próximos años: "No soy una persona de metas. Nunca he pensado que sea una manera de ver la vida", reconoce. Pero dice ser una persona "con mucha ilusión" y recibirá de la mejor manera lo que tenga que venir para él. Aunque a veces su profesión no sea sencilla: "Fíjate, lo más difícil es algo más personal e íntimo. Son esos momentos en los que estás completamente sólo en un país que, literalmente, ni siquiera sabes muy bien dónde está en el mapa. Tienes que estar muy centrado, tener la cabeza en su sitio y, sobre todo, tener un entorno muy positivo, que afortunadamente lo tengo", explica a este diario.

Eso hace aún más especial esta 'parada' cerca de casa junto a los Randy Orton, Cody Rhodes, Drew McIntyre, Charlotte Flair y esa gran nómina de superestrellas que tiene la WWE que hizo las delicias de todos en el Palau de Badalona. Hasta Lamine Yamal y otros de sus compañeros del FC Barcelona quedaron fascinados por el show.

Héctor Fort, Lamine Yamal y Alejandro Balde, futbolistas del FC Barcelona, disfrutando del show WWE

El negocio de la WWE pasa por uno de los mejores momentos de su historia. Todo el sector está de acuerdo. Las cuentas del holding TKO, que también incluye la UFC, crecieron un 67% en 2024 respecto al año anterior —2.804 millones de facturación y 9,4 de ganancias—. Fue clave que Netflix adquiera sus derechos de emisión hasta 2035 por 5.000 millones de dólares.

"Es algo enorme. Lo veo hasta en mi entorno más cercano. Amigos con los que no hablaba desde hace mucho tiempo a lo mejor me escriben, y me dicen: 'Oye, que te he visto en Netflix. ¿Qué está pasando?'. Pues sí, estamos en Netflix (ríe). Pones Netflix y me ves luchar contra los Hardy Boyz. Es a nivel mundial, además, pero ya tirando para casa, para España, la accesibilidad que tenemos para disfrutar de WWE nunca la hemos tenido de una manera similar", reflexiona Axiom.

"¿Cómo no vas a conectar con chavales de 27 años que están luchando contra sus ídolos en el Madison Square Garden de Nueva York?"

Ahora se ve parte de un 'boom' que puede, incluso, superar a los vividos en los 90, cuando el pressing catch se veía en España por Telecinco y tenía como estrella a Hulk Hogan, o a finales de la década de los 2000, cuando John Cena o Batista se convertían en los héroes de tantos niños a través del canal Cuatro.

En el caso de Axiom, él creció viendo a estos y ve innegable su influencia en su desempeño actual: "En mi trabajo puedes ver mucho de eso, de ese pressing catch de Cuatro. Es lo que me nutrió y de lo que he aprendido", dice. Y termina la charla con una reflexión sobre lo que hace y que espera que enganche a la gente: "Es muy bonito ver a un chaval de 27 años, y vuelvo a ese combate, luchando junto a Nathan [Frazer] contra los Hardy Boyz. Es un choque generacional que puedes disfrutar e, incluso, ponerte en nuestra piel. Nosotros crecimos viendo a ese tag team legendario. ¿Cómo no vas a conectar con algo así? ¿Cómo no vas a conectar con chavales de 27 años que están luchando contra sus ídolos en el Madison Square Garden de Nueva York y que lo puedes disfrutar desde el sillón de tu casa viendo Netflix?". El fenómeno del wrestling está de vuelta como se atestiguó este viernes en Barcelona.