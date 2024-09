Qué es la máscara CPAP: el aparato que Ibai Llanos utilizaba para dormir y que usan los culturistas

Ibai Llanos está atravesando uno de los momentos más importantes de su vida personal. El streamer vasco, criticado muchas veces por su sobrepeso, se ha propuesto perder algunos kilos para mejorar su calidad de vida y su salud. Un reto que ha intentado ya en otras ocasiones, pero que nunca ha conseguido llevar a cabo.

Sin embargo, esta vez parece ser la vencida. Y es que Ibai Llanos se ha tomado muy en serio su bajada de peso. De momento, el influencer ya ha superado el mes de preparación, siguiendo una dieta estricta y un programa de ejercicio físico muy intenso con su entrenador personal.

Nunca había conseguido llegar tan lejos, lo que le ha permitido recibir muchos cumplidos por su esfuerzo, pero también, evidenciar los resultados positivos. Uno de los más llamativos y que ha generado una gran repercusión es que gracias a su mejoría ha conseguido dejar atrás su máscara CPAP, un famoso aparato que utilizaba para dormir y que es conocido porque algunos culturistas también lo usan.

¿Qué es la máscara CPAP?

Los cambios en su alimentación y la incorporación de ejercicio físico de manera constante y regular han transformado la fisionomía de un Ibai Llanos que empieza a recoger los frutos. Y no solo por la pérdida de esos kilos de más. Si no también por otras cuestiones de salud que son claves para él.

Ibai está controlando su situación con varios médicos y uno de ellos es el que vigila su descanso. Ibai tiene muchos problemas para dormir ya que padece apnea del sueño. Por ello, estaba obligado a dormir con una máquina. Más concretamente, con una máscara CPAP.

Este aparato le ayudaba a dormir mejor y, sobre todo, a descansar más, ya que le permitía combatir esos continuos procesos de apnea que se producen durante la noche. Gracias a su pérdida de peso y a la gran mejora de su condición física, Ibai Llanos puede ahora olvidarse de esta máscara, algo que ha celebrado a través de sus redes sociales a pesar de que ya se había acostumbrado a ella.

La CPAP son unos dispositivos que sirven para administrar aire a través de su vía superior, fundamentalmente la nariz. Su función es que consigamos no dejar nunca de respirar durante la noche, ya que las apneas del sueño, como su propio nombre indica, se producen mientras dormimos.

Estas máscaras, conocidas como máscaras de presión positiva continua, actúan sobre las vías respiratorias sin cubrir la boca. Normalmente suelen tener dos cánulas y vienen acompañadas de almohadillas y arneses para poder ajustarse a la cara del paciente. Están considerados como uno de los tratamientos más efectivos a día de hoy para tratar la apnea del sueño.

Esta enfermedad que padece Ibai Llanos también la sufren algunos miembros de uno de los universos más esclavos y duros del deporte: los culturistas. Es el caso, por ejemplo, del mediático Joan Pradells, quien también padece apnea del sueño y que también necesita dormir con una máscara CPAP.

Joan estuvo mucho tiempo padeciendo estos problemas hasta que consiguió dar con la solución. Este proceso, que no es más que una afección en la que la respiración se detiene y se reinicia muchas veces durante el sueño, provoca que el cuerpo no reciba todo el oxígeno que necesita. Por ello, gracias a estas máquinas CPAP recibe una presión de aire constante en toda la vía respiratoria superior que mantiene esta zona abierta ayudando a dicha persona a respirar adecuadamente mientras duerme.

Al igual que Ibai, Pradells nunca ha ocultado su problema e incluso ha llegado a mostrar en sus redes sociales cómo se pone su máscara para dormir. "Esto lo usa más gente de lo que pensáis, pero lo que pasa es que no se enseña", decía su pareja. Ambos explicaban que es algo muy habitual en los culturistas por su elevado peso, ya que las personas más pesadas sufren estos problemas para dormir con más frecuencia.

En el caso de Pradells, su peso a lo largo del año se suele situar en torno a los 110-120 kilos, salvo cuando se acercan los momentos de competición. Durante las noches, conecta este aparato por medio de una manquera a una máquina que se encuentra situada al lado de la cama. Esta es la responsable de bombear el aire bajo presión.

Acostumbrarse a estas máquinas no es fácil, ya que muchas personas sufren procesos de claustrofobia, molestias musculares en el tórax, marcas en la cara, congestión, sequedad en ojos y boca, infecciones en las vías respiratorias e incluso sangrados nasales.

El cambio físico de Ibai Llanos

La mejor noticia para Ibai de su cambio físico es haber dejado atrás todo este proceso, hecho que ha destacado en sus redes sociales. "Quiero compartir con vosotros una noticia que me han dado, que me ha sorprendido y que me ha alegrado. Desde hace un año duermo con CPAP para tener menos apneas. Y la verdad es que duermo bastante bien".

"El tiempo ha ido pasando, me he ido cuidando cada vez más y he ido perdiendo un poco de peso. El caso es que esta semana he dormido fatal y llamé a mi médico del sueño. Me dijo que me podía chequear online y que podía mirar el aparato que tenía en casa para ver que está sucediendo".

"Y me ha dicho que he pasado de hacer el triple de apneas, que era una situación grave, a hacer por debajo de la media. Por eso me ha dicho que tengo que dejar de utilizar la máscara. Evidentemente no puedo dormir con la mascarilla si no la necesito. Y por eso estoy durmiendo mal. Me he quedado impactado".

El buen rumbo que está llevando el cambio físico de Ibai le ha permitido dejar atrás la tediosa rutina de tener que dormir con su CPAP. Además, en su día 40 de rutina para bajar de peso, la cual combina con sus viajes y con su apretada agenda, ya ha alcanzado la cifra de 25 kilos perdidos. De momento, su plan avanza por buen camino mientras sirve de inspiración para muchos de sus seguidores que se están viendo reflejados en su ídolo.