Ale Galán, Juan Lebrón y una guerra que todavía está abierta: "Diría tantas cosas que la gente no sabe"

Un terremoto sacudió el mundo del pádel la noche del pasado 7 de marzo. Juan Lebrón y Ale Galán, la pareja por antonomasia en aquel momento, separaba sus caminos tras caer derrotados antes Yanguas y Garrido en el segundo torneo de la temporada. La actitud del andaluz, tanto en el aquel partido como en encuentros anteriores, fue el detonante de la ruptura.

"Quiero comentaros que he tomado la decisión de separarme de Juan. No ha sido una decisión fácil, pero está muy meditada. Quiero agradecer a Juan los cuatro años que hemos compartido juntos. Han sido inolvidables. Te deseo, de corazón, lo mejor en tu futuro Juanito. Un fuerte abrazo!", fue el breve comunicado publicado por Galán en sus redes sociales.

Desde entonces, el silencio la medida adoptada por Lebrón. Apenas ha concedido entrevistas, casi ninguna desde la separación a principios de año. A solo unas horas de que el circuito Premier Padel desprecinte una nueva edición en Madrid, el andaluz atiende a EL ESPAÑOL durante la presentación de Red Bull Dash, una nueva competición creada para jugadores amateurs.

Lebrón y Galán, durante la entrada a un partido. EFE.

"Diría tantas cosas que la gente no sabe... algún día se sabrá la verdad", aseguró el jugador andaluz, que ahora juega con Di Nenno tras su segunda etapa al lado de Paquito Navarro. "Creo que la mejor etapa fue con Paco. Fuimos número uno cuando nadie se lo esperaba y los primeros españoles en la historia del pádel en serlo. He sido muy feliz al lado de mi ídolo. Me quedo con Paco sin ninguna duda", explica.

"De Paco sólo puedo decir cosas positiva. A lo mejor los dos teníamos mucha presión por la etapa en la que conseguimos ser números uno y se esperaba eso. Es una persona muy importante en mi vida y en mi carrera, siempre me ha dado buenos consejos. En la segunda etapa, aunque no hayamos ganado ningún título, he sido muy feliz. Cuando gana Paco siempre me alegro, de verdad. Ha hecho todo lo posible para que ganaramos torneos y llegarámos a rondas finales", zanja.

Mismo desenlace, diferentes tonos

El amable discurso de Lebrón cambia su guion cuando en lugar de Paquito es por Galán por quién se le pregunta. "Duele vivir a 300 metros y no tener el coraje de decírmelo en persona, duele mucho. Dice que he sido un lastre para su carrera. Parace que no ha disfrutado conmigo cuando hemos sido tres años los número uno. No creo que la situación tenga arreglo".

Misma línea sigue Ale Galán: "Dos no se arreglan si uno no quiere, aunque nunca quedará por mi parte darle la mano como he hecho siempre", asegura a este periódico. El discurso del madrileño, en un tono más conciliador, contrasta con el sentimiento de 'El lobo', más tajante en sus respuestas, ha pasado por meses de zozobra hasta que ha unido fuerzas con Di Nenno y se ha pasado a la izquierda de la pista para relanzar su carrera.

Junto al argentino, vuelve a disfrutar de la pista. "El día a día es algo espectacular. Es una de las mejores personas que me he encontrado en mi carrera como jugador y es muy difícil ganarle un punto. Estamos cogiendo mucha confianza, y sinceramente estamos siempre con la dinámica de que hay que ganar", explica.

Tampoco le va mal por su camino a Galán. Junto a Chingotto ha disputado siete finales y ganado cinco de ellas. "Tengo mucha ilusión y muchas ganas de competir, que ya lo echamos en falta. Jugar en casa y con Chingotto me da más alas de las que tengo. Todo ha sido mejor de lo que podíamos esperar desde el primer torneo que conseguimos hacer final y ha sido muy fácil. El estilo de juego es diferente al que tenia Lebrón, pero la adaptación ha sido perfecta", detalla el madrileño.