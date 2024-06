Polémica por la repentina muerte de la culturista de 36 años Cintia Goldani: esto es todo lo que se sabe

El mundo del deporte, y en particular la práctica del culturismo, se encuentran de luto. Cintia Goldani, estrella de esta disciplina de tan solo 36 años, ha fallecido en extrañas circunstancias. Su pérdida ha generado una gran consternación en Brasil de donde era originaria y donde se había convertido en una gran estrella.

A pesar de que había comenzado su carrera como culturista profesional hacía tan solo tres años, se había convertido en toda una referencia dentro de este negocio. Por ello, su muerte, y sobre todo, las extrañas circunstancias en las que se ha producido, han generado un enorme revuelvo en todo el país.

Preguntas que por ahora no tienen respuesta y es que muchas personas de su entorno, incluidos sus mayores aficionados, no se explican cómo ha podido producirse su fatal desenlace. Su fallecimiento se ha producido en la conocida localidad de Porto Alegre.

¿Qué se sabe de la muerte de Cintia Goldani?

La culturista Cintia Goldani ha muerto a los 36 años tras ser víctima de una enfermedad pulmonar. Así lo ha confirmado su novio, el también culturista Gustavo César, quien al igual que su pareja goza de una gran popularidad en el país. El fatal desenlace se ha producido en la ciudad de Porto Alegre, desde donde han surgido la mayor parte de las dudas alrededor de la noticia.

El anuncio de su fallecimiento lo realizó la organización Musclecontest International, la cual emitió un comunicado lamentando la muerte de la conocida atleta. Tras conocerse la noticia, empezaron a surgir diferentes versiones sobre lo que le había sucedido a la joven y es que las muertes de culturistas, muy a la orden del día, siempre generan un intenso debate por los sacrificios físicos que hacen y por el consumo de ciertas sustancias nocivas para el organismo.

"Con gran dolor y tristeza les informamos del fallecimiento de Cintia Goldani debido a complicaciones de una neumonía. Cintia era un ángel en forma humana. Dios necesitaba refuerzo en el cielo. Ella nunca será olvidada por la familia MuscleContest". Así fue como se dio a conocer en primer lugar la que se ha considerado como la causa de la muerte.

Unas explicaciones que no convencieron a muchos de sus aficionados ni a parte de los seguidores de la disciplina del culturismo en el mundo. Por ello, su novio Gustavo César tuvo que salir al paso de los rumores para confirmar que el fallecimiento se habría producido por una afección pulmonar.

"Choque séptico, sepsis pulmonar y neumonía bacteriana fueron las causas de partida de mi amor hacia Dios, no una embolia no probada ni ninguna de las cosas bizarras que dicen por ahí". Unas fuertes declaraciones que han generado también un importante debate en el país, ya que no se esperaba que nadie de su entorno reaccionara de esa forma a las afirmaciones que estaban circulando sobre la joven.

Más allá de la enorme polémica generada, Gustavo César también quiso dejar un mensaje de amor lamentando el duro trance por el que se encuentra pasando después de haber tenido que decir adiós a su pareja de una forma tan traumática.

"Te amo mucho y merecías recibir mucho más amor de mi parte, mi amor es tan verdadero como es, pero en mi vida pasaron cosas antes de ti que hicieron que terminara entregándome por completo".

El culturista destacó todo lo que había aprendido de su compañía durante todo este tiempo: "Me enseñaste a amar de verdad, a amar con el alma, me mostraste el amor verdadero y ahora este sentimiento en mi corazón será infinito. Siempre te llevaré conmigo mientras este verano en este mundo y pronto nos encontraremos en la eternidad".