Zelenski felicita a Usyk por su triunfo: "Los ucranianos golpeamos fuerte, nuestros rivales serán derrotados"

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ha querido felicitar a su compatriota Oleksandr Usyk después de su gran victoria por el título mundial de peso pesado de boxeo frente a Tyson Fury.

El jefe de Estado quiso poner en valor el triunfo de Usyk en un momento delicado para el país ucraniano: "¡Los ucranianos vencieron con fuerza! Y al final, todos nuestros oponentes serán superados. Oleksander Usyk, campeón del mundo absoluto", afirma en un mensaje en la red social Telegram.

"Una batalla difícil que demuestra la resistencia y la fuerza ucraniana. Felicidades, campeón ¡Felicidades, país! ¡Gloria a Ucrania", prosiguió Zelenski para celebrar el triunfo de Usyk a los puntos frente a Fury.

El deportista ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del boxeo al convertirse en Arabia Saudí en el primer campeón indiscutido, absoluto, de la actual era del boxeo en la categoría de los pesados. Se convirtió en el primer campeón unificado en 25 años, desde que lo lograra Lennox Lewis en 1999, después de un igualadísimo combate que se acabó decantando en el noveno asalto.

Un excombatiente

Aleksandr Usyk hizo historia sobre el cuadrilátero en Riad, pero hace no tanto estaba en el frente ucraniano combatiendo contra Rusia en la guerra. Una estancia que recordó en una entrevista en 'Daily Mail'.

El campeón ucraniano describió que "vi gente sin brazos ni piernas. Vi a aquellos que todavía podían caminar pareciendo muertos vivientes. Todo está muerto en todas partes. Fui en coche por una ciudad. Una ciudad muerta. Energía cero. Pasamos por delante de un parque infantil. Los juguetes están en ese lugar pero no hay niños jugando. Estaba muerto".

Oleksandr Usyk, durante la guerra de Ucrania y Rusia.

Usyk, que recibió una dispensa del presidente Zelensky para abandonar Ucrania, confesó que durante su estancia en el frente "algunos de los hombres con los que estuve en primera línea no entendieron que yo quisiera estar con ellos. Me preguntaron. "¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Incluso algunos de los generales no vienen a este lugar"?Les dije que yo no era un general. Que era un ucraniano normal y corriente, como ellos".