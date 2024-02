Ilia Topuria se cita con Pedro Sánchez: "Le pienso pedir personalmente el DNI español"

Ilia Topuria (Halle, Alemania; 1997) visitará este martes la Moncloa. El flamante campeón del peso pluma de la UFC será recibido a partir de las 11:15 horas por Pedro Sánchez, que reculó tras el recado del peleador por no haber recibido una felicitación de su parte tras su histórica victoria en Anaheim (California).

Topuria es el primer campeón español de la UFC... aunque en su DNI todavía no lo refleje. Siempre se ha reconocido así mismo como hispano-georgiano. Aunque nació en Alemania, su infancia la pasó en el país natal de sus padres (Georgia) y cuando tenía 15 años se mudó con su familia, incluido su hermano mayor Aleksandre, a Alicante. Desde entonces ha vivido y entrenado allí hasta convertirse en una estrella mundial.

Pero Ilia hasta ahora no ha conseguido afrontar el proceso que le convierta con todo derecho en ciudadano español. Es el siguiente sueño que quiere cumplir, como confesó este lunes a Pablo Motos en El Hormiguero, tras lograr ante Alexander Volkanovski el cinturón que siempre ansió colgarse.

[Ilia Topuria presiona para hacer el UFC España en el Bernabéu: así sería el evento de MMA soñado]

"Mi sueño es conseguir el DNI español", declaró Ilia Topuria que también quiere traer la UFC a España. Y tras recibir la invitación de Sánchez para acudir al Palacio de la Moncloa, tiene claro que será un tema que le plantee: "Le pienso pedir personalmente el DNI español. A ver si me puede ayudar a cumplir el sueño. La verdad es que me haría muchísima ilusión".

En el programa de Antena 3, Topuria volvió a dejar claros sus sentimientos hacia el pueblo español: "Gracias por acoger a mi familia, gracias por darnos un hogar, gracias por apoyarme en mi carrera deportiva y gracias por dejar que forme parte de vosotros", dijo el aclamado peleador de MMA.

Este martes, Ilia Topuria visitará la Moncloa tras pasar un día antes por las sedes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Tras sus encuentros con José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, Sánchez citó también al campeón de la UFC antes de que regrese a Alicante.

Días antes, nada más regresar a España desde California, Topuria lamentó que el presidente del Gobierno no hubiera celebrado su triunfo. "Que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país, me dolió en el corazón. Pero no guardo rencor", dijo en una rueda de prensa ante los medios.

La nacionalidad de Ilia Topuria

Topuria podrá tratar este martes en su encuentro con Sánchez la posibilidad de traer la UFC a España y el tema de su DNI. Ilia sólo tiene la nacionalidad georgiana, si bien reúne todos los requisitos para tener la española desde hace tiempo.

Este factor le supuso un inesperado incidente al llegar a Barajas la pasada semana: "Al aterrizar, he pensado que por qué tenía que pasar por inmigración, por donde los extranjeros y no por donde los españoles". Se debe a que Georgia no forma parte del espacio Schengen.

[Los inicios desconocidos de Topuria: "Con 16 años dejó el colegio para pasar 24 horas en el gimnasio"]

Para obtener la nacionalidad española, el menor de los Topuria debería renunciar a la georgiana puesto que el país de origen de sus padres no permite la duplicidad. Los mensajes de Ilia desde hace tiempo ya llevaban a pensar que estaba dispuesto a ello. Y este lunes lo confirmó.

En el pasado, Topuria ya verbalizó lo que sentía hacia los dos países que han marcado su vida: "Me siento muy español y también me siento muy georgiano. Es como tener dos hijos. Cuando me preguntan, ¿Georgia o España? No puedes elegir entre dos hijos, quieres a los dos los quieres por igual. Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España".

