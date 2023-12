La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2023 presenta una nueva edición "sin excusas"

Bajo el lema de 'No hay excusas', la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2023 se presenta un año más como una de las citas destacadas en el calendario tanto de corredores amateur como profesionales.

Con su habitual salida en la Avenida Concha Espina y meta en la calle Candilejas, en el caso de la popular, y en el interior del Estadio de Vallecas, en la internacional, es una de las cuatro pruebas de diez kilómetros de todo el mundo con el certificado oro de World Athletics.

La organización lleva un año de trabajo para esta cita y ya hace unas semanas una delegación encabezada por Patricia Sabugueiro, presidenta de la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana; Paloma López, responsable de patrocinios y marca de Nationale-Nederlanden; y Laura Luengo, campeona de España de media maratón, visitaron la redacción de EL ESPAÑOL, que por segundo año consecutivo será mediapartner de la prueba.

Presentación San Silvestre Vallecana 2023 Laura Mateo EL ESPAÑOL

La Casa del Lector del espacio del Matadero en Madrid sirvió este lunes 11 de diciembre para presentar de forma oficial la edición de este 2023. Entre los múltiples asistentes al acto destacaba la visita de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y uno de los impulsores del hermanamiento de la prueba en 2022 con el maratón de Nueva York, además de uno de los 40.000 corredores que invadirán las calles de la ciudad el día 31 de diciembre.

"Después de correrla por primera vez el año pasado uno se pregunta por qué tardé 47 en hacerlo. Volveré a correr por varios motivos. Es la mejor carrera, se celebra en Madrid, el alcalde tiene que estar con los corredores ese día y por último por lo bonito de correr el final de año por una ciudad tan bonita", confesó Almeida, durante el acto de presentación.

En representación de los corredores, Laura Luengo y Tariku Novales, dos de los atletas más en forma y de moda del panorama español, subieron al estrado para explicar sus objetivos de cara a la edición 2023 de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

La actual campeona de España de media maratón que hace pocos días logró el billete a París 2024 gracias a lograr la tercera mejor marca española de todos los tiempos en el Maratón de Valencia, dijo que su objetivo es "ser la primera española en meta", mismo reto que tiene Tariku Novales, nuevo plusmarquista español de maratón con 2h05:48, en la misma prueba de Valencia.

EL ESPAÑOL, mediapartner de la San Silvestre Vallecana desde el año pasado, también participó en el acto con la asistencia de Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL, quien pudo conversar con José Luis Martínez Almeida, Antonio Sabugueiro, entre otros asistentes así como felicitar a Laura Luengo por sus recientes éxitos y, cómo hizo en su visita a la redacción, desearle los mejores deseos de cara la cita del 31 de diciembre.

Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL, conversa con Laura Luengo, en la presentación de la Nationale Nederlanden-San Silvestre Vallecana Laura Mateo

Las opciones para correr la San Silvestre

La San Silvestre Vallecana, fundada por Antonio Sabugueiro, se disputó por primera vez en 1964 con solo 57 corredores. La victoria fue para Jesús Hurtado. La carrera fue la réplica a la que desde 1925 se venía haciendo en la ciudad brasileña de Sao Paulo para despedir el año.

El crecimiento de la prueba ha sido meteórico tanto en el formato popular como profesional así como impulsando nuevas formas de participación que la hacen aún más cercana a todos los amantes del running.

Este año el lema de la prueba es 'No hay excusas', con el que la organización pretende animar a los madrileños a correr para despedir el año, ya sea de forma presencial o virtual, con una modalidad con la que correr en cualquier parte del mundo registrando el tiempo en una aplicación digital.

Presentación de la camiseta de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana

Antes de la carrera del día 31, el 23 se celebrará la mini, en la que por primera vez los más pequeños correrán con la camiseta oficial de la prueba y recibirán una medalla, en una edición solidaria a favor de la Fundación Gasol contra la obesidad infantil.

En el caso de la prueba popular, las inscripciones están abiertas desde el pasado 3 de julio. Todos aquellos interesados que aún no tengan reservado su dorsal deben correr a la web de la prueba para completar el formulario de inscripción. En total se ofrecen 40.000 dorsales para esta prueba y no debes dejar pasar la oportunidad si no quieres arrepentirte.

Aquellos que decidan correr la internacional deberán acreditar una marca inferior a 39 minutos, en hombres, y 45 minutos en mujeres, en una prueba de 10 kilómetros celebrada en 2023 o en la Vallecana de 2022. Para todos ellos, el período de inscripción comenzó el 2 de octubre.

Por último, la San Silvestre Vallecana también puede correrse en la distancia gracias a la aplicación oficial de la carrera. Los atletas que opten por la Vallecana virtual solo tendrán que instalar la aplicación en su dispositivo móvil, coger las zapatillas y a correr por el recorrido que ellos decidan en cualquier punta del mundo.

Alex Bogman, CSO y subdirector general de Nationale-Nederlanden; José Luis Martínez Almeida, Alcalde de Madrid; y Patricia Sabugueiro, presidenta de la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana Laura Mateo

La opción de la carrera virtual es una de las respuestas de la organización a una de las excusas más comunes de los corredores: "No estoy ese día en Madrid". Entre ellos, Alex Bogman, CSO y subdirector general de Nationale-Nederlanden, corredor los últimos años de la prueba virtual dado que en esas fechas estaba en Países Bajos este año ha aceptado el reto y será uno de los corredores en las calles de Madrid.

