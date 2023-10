Muere la culturista Alana Paiva de 21 años: sufrió un brutal accidente en el que falleció también su novio

El universo del culturismo no para de acumular malas noticias en los últimos meses. Recientemente se ha conocido la muerte de una profesional más de este deporte que tantas críticas recibe de manera constante. No obstante, en este caso, el fallecimiento de Alana Paiva, una joven de 21 años, se ha producido por un accidente traumático.

Así se ha informado desde Brasil, país en el que se ha producido el siniestro, a pesar de que Alana era de origen colombiano. La famosa culturista e influencer ha fallecido tras sufrir un brutal accidente de moto. El suceso ha sido de lo más dramático, ya que el impresionante impacto también provocó la muerte de su pareja, Uilblim Do Espírito Santo.

El percance sucedió en Río de Janeiro y tal y como ha informado el medio Jam Press, Alana y Uilblim se encontraban en el barrio de Campo Grande cuando una camioneta impactó contra ellos. Fruto del brutal choque, sufrieron lesiones muy graves que terminaron siendo incompatibles con la vida.

Muere la culturista Alana Paiva a los 21 años

El universo del culturismo llora la muerte de Alana Paiva, una joven de solo 21 años que ha sufrido un brutal accidente de moto mientras se encontraba en Río de Janeiro. No obstante, la chica no era de Brasil, sino de Colombia. Sin embargo, se encontraba allí junto a su novio, Uilblim Do Espírito Santo, quien era un militar retirado de 43 años.

La pareja se encontraba dando una vuelta en moto por el barrio de Campo Grande cuando una camioneta se les llevó por delante. La tragedia fue total, ya que el conductor que chocó contra la motocicleta de la pareja se dio a la fuga sin ayudar a las víctimas. Además, el impacto se produjo por culpa de una maniobra ilegal, ya que realizó un giro prohibido en una zona de máxima peligro.

[Esta es la causa por la que el culturista Christian Figueiredo ha muerto a los 29 años]

El caso se encuentra en plena investigación policial, ya que el responsable sigue en paradero desconocido mientras las autoridades lo están buscando. Las próximas pesquisas ayudarán a esclarecer un poco más los hechos acontecidos.

La gravedad de las heridas que sufrieron tanto Alana Paiva como su pareja provocaron que ella ingresara en un centro médico cercano en estado crítico. Poco después, los médicos tuvieron que inducirle al coma. No obstante, ya sabían que su situación era muy complicada y que lo más probable es que no pudiera superar el complicado trance.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alana Paiva • NPC Bikini (@alana_paiva__)

Laísse Paiva, tía de la joven, escribió una profunda y emotiva publicación en sus redes sociales para agradecer todos los mensajes de apoyo después de que se confirmara el terrible suceso del cual informaron varios medios locales. En ese momento, la joven no había fallecido, ya que después de ingresar en el citado centro médico permaneció más de diez días en estado crítico.

En primer lugar, agradeció a los médicos su trabajo a pesar de que no pudieron hacer nada por la vida de la joven: "Dicen que con la oración no se puede agradecer. Entonces, vine a agradecerles el gran cuidado brindado a nuestra pequeña". En ese momento, Laísse y toda la familia Paiva seguían guardando una mínima esperanza de que pudiera sobrevivir.

[Todo lo que se sabe sobre la muerte de Neil Currey: un caso sin resolver y una sospecha de suicidio]

"Ella sigue luchando por su vida. No podemos ni queremos entrar en detalles, pero Alana es nuestro milagro. ¡Dios existe! ¡Creemos! Lo importante es saber que ella está evolucionando, no podemos perder la fe. ¡Les agradecemos el cariño con nuestra campeona!". No obstante, a pesar de todos los esfuerzos, Alana y su pareja terminaron falleciendo.

Sigue los temas que te interesan