La revancha de Mo Farah en su última maratón: Londres, un sueño "entre lágrimas" para despedirse

Es inevitable que las grandes estrellas del deporte vayan diciendo adiós. Es prácticamente una ley de vida. Muchos de ellos se despiden tras agasajar una serie de títulos casi innumerables. Y no iba a ser menos en el caso de Mo Farah, una de las leyendas del atletismo, gracias a su excepcional dominio del fondo y medio fondo en la última década, donde ha escrito páginas de oro a la altura de otros estandartes como Usain Bolt, Eliud Kipchoge o Haile Gebrselassie.

El británico apura sus pisadas sobre el asfalto, en lo que a nivel competitivo se refiere, y este domingo se despide de una modalidad en la que se había centrado en los últimos años. Farah correrá por última vez una maratón y lo hará en su país, rodeado de su gente. Londres ha sido el lugar escogido por el cuatro veces campeón olímpico para poner el broche final a su participación en esta modalidad.

Lo hace con el sueño de conseguir una victoria que se le ha resistido en sus tres participaciones previas. La pasada temporada sufrió una lesión que le apartaba de estar presente en la capital británica. Una ausencia que le ha provocado que haya vuelto a centrar sus esfuerzos en ella a sus 40 años.

Tras varias temporadas marcado por las lesiones, Farah ha decidido cerrar un círculo con la maratón que se inició en la media de Londres. "Comencé la media maratón aquí (en Londres), por lo que será muy emocionante para mí (el domingo). El apoyo del público, de toda esa gente llegada a Londres, creo que me afectará, pero trataré de no pensar en ello y correr. Pero después de la carrera, quizás haya emoción y lágrimas", declaró en la previa de la disputa de la prueba.

"Será mi última maratón. No será mi última carrera, pero en términos de maratón, la Maratón de Londres será la última", apunto con cierta emoción durante la presentación de una de las carreras más importantes para él. Delante de él, un nuevo desafío para tocar la gloria de nuevo.

De hecho, hace unos meses, Sir Mo Farah, dejó entrever que para él terminar la maratón de Londres ya iba a ser todo un éxito. Especialmente tras no poder competir en 2022, algo que le afectó psicológicamente al ser una de las carreras más especiales para él.

"Sólo quiero llegar a la línea de salida y ver qué puedo hacer. Voy carrera a carrera. Ya no soy un polluelo, ya no soy la gallina de los huevos de oro. No se puede volver siempre en buena forma y, en mi caso, me encantaría poder terminarla en casa. Nos estamos acercando al final de mi carrera, seguro", se reafirmó hace unos meses en referencia a su participación.

Mo Farah, durante la rueda de prensa de la Maratón de Londres junto a Chris Thompson. REUTERS

Repetir el éxito de la media

Si a algo ha estado acostumbrado Mo Farah a lo largo de su carrera es al éxito. Su extensísimo palmarés, donde acumula cuatro medallas olímpicas de oro en pruebas como el 5.000 o el 10.000 o hasta seis preseas doradas en los Mundiales, le acredita como uno de los grandes candidatos a la victoria en Londres.

Desde que debutase en Londres en 2014, donde logró un meritorio octavo puesto frente a Wilson Kipsang o Stanley Biwott, ha participado en otras dos ocasiones. En 2018, el vencedor Eliud Kipchoge y Shura Kitata Tola le apartaron de la gloria. Al año siguiente no pudo mejorar su resultado y se tuvo que conformar con una quinta plaza.

Sin embargo, ha decidido volver a calzarse las zapatillas y despedirse de la mejor forma de la Maratón de Londres. El año pasado las lesiones le privaron de estar ahí, pero sí que logró triunfar en la media maratón. El corredor británico más rápido de la historia en esta modalidad tiene entre ceja y ceja lo que pueda suceder en el asfalto este domingo.

No obstante, Mo Farah tiene en su extensísimo palmarés tres victorias en la Media Maratón de Londres. Los triunfos conseguidos en 2018, 2019 y 2022 le acreditan, a sus 40 años, como uno de los favoritos a cruzar la meta primero. Aún así, no se presenta como una tarea nada fácil.

Como máximos rivales tendrá a dos de los mejores maratonianos de la historia. Kenenisa Bekele y Kelvin Kiptum son dos de los pocos que pueden acreditar haber corrido por debajo de las dos horas y dos minutos, por lo que se antojan como claros favoritos para hacerse con el World Marathon Major.

Pese a todo, Farah ya tiene una en su haber tras lograr la victoria en la Maratón de Chicago en 2018. Su gran tiempo allí (2:05:11) le convirtió en el británico más rápido de la historia en esta modalidad. Una prueba de fuego para él, en la que sea probablemente su despedida de las maratones.

Mo Farah, junto a sus compatriotas Chris Thompson y Emile Cairess en la presentación de la Maratón de Londres. REUTERS

Retirada en 2023

El adiós de Sir Mo Farah a los maratones no es más que una demostración de que su carrera está muy cerca de finalizar. El británico se retirara, en principio, en 2023 como ya dejó entrever a principios de año. Una decisión que no es cerrada del todo, pero sí indica que ya no le queda mucho más sobre el asfalto.

"No voy a ir a los Juegos Olímpicos y creo que 2023 será mi último año. Pero si a finales de año me eligieran por mi país, nunca lo rechazaría. Pero, como he dicho, voy carrera a carrera y me preparo para el Maratón de Londres, que es muy importante", declaró a principios de año.

Por lo tanto, con los Juegos Olímpicos de París 2024 completamente descartados, los Mundiales de Budapest pueden ser el colofón a su carrera deportiva. Una posible llamada de Reino Unido haría que Farah se enfundase de nuevo el dorsal para luchar de nuevo por las medallas.

