Anderson Comas, pitcher de los Chigaco White Sox en ligas menores, se declara homosexual

Anderson Comas se ha convertido en noticia en los Estados Unidos. El pitcher de los Chicago White Sox en ligas menores se ha declarado homosexual a través de un post en sus redes sociales. El joven de 23 años lo hizo oficial y se mostró muy orgulloso de haber dado la cara. Además, apuntó a que quiere ser un ejemplo para los demás.

"Tal vez esto solo sea un saliendo del closet pero también quiero que sea inspirador para aquellos que también están luchando por sus sueños, quiero ser un ejemplo de que no importa lo que te guste puedes lograr todo lo que te propongas", iniciaba el jugador de los Chicago White Sox.

"Soy gay pero también soy humano, soy respetuoso, me preocupo por los demás, soy amoroso, amo mi familia y amigos y eso es lo que realmente debería de importar lo que me define como persona, soy un jugador profesional de béisbol es lo mejor que me ha pasado y ser Gay no me ha impedido lograr mis sueños", añadía Anderson Comas en su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anderson Comas (@andersoncomas10)

"No escuches todas esas cosas malas que dicen de nosotros porque yo estoy aquí viviendo mis sueños a pesar de todas esa cosas que dicen creer que somos, si te lo propones puedes lograr todo lo que quieras solo cree en ti y todo estará bien", terminaba su declaración en las redes sociales.

Además, Comas ha recibido mucha calidad por parte de su equipo. Los Chicago White Sox realizaron un comunicado apoyando a su jugador tras conocerse que era homosexual. "Me complació mucho que se sintiera cómodo compartiendo con nosotros su desarrollo como jugador", dijo Chris Getz, asistente del gerente general.

"También me alegró la reacción en toda la organización que, como era de esperar, fue apoyar, ayudar y felicitar a un compañero de equipo", concluyó. Un apoyo que sirve para motivar a que más jugador se declaren gay son mayores problemas. Comas no es el primero que lo dice abiertamente, ya que otros como Solomon Bates y David Denson también lo hicieron.

Jankto, ejemplo en el fútbol

La semana pasada otro deportista de primer nivel también se declaraba homosexual abiertamente. Jakub Jankto, que jugó la pasada temporada en LaLiga en las filas del Getafe y volverá a ella en junio tras su cesión al Sparta Praha, lo hará siendo uno más dentro del colectivo LGTBI.

"Soy homosexual y ya no quiero esconderme", eran sus primeras palabras tras hacerlo público. Una declaración de intenciones del todavía jugador del Getafe, que ha sido uno de los últimos en señalar su inclinación abiertamente dentro del deporte profesional y del más alto nivel.

