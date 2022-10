Jake Paul mantiene su invicto en el boxeo: gana al ex de la UFC Anderson Silva y pide a 'Canelo'

Ya van seis. Jake Paul volvió a hacerlo. El youtuber convertido en boxeador elevó su marca de invicto a las seis victorias, cuatro de ellas por KO, en el Desert Diamond Arena de Glendale (Arizona, Estados Unidos). El que sucumbió esta vez fue Anderson Silva por decisión unánime de los jueces.

Con 22 años de diferencia (25 de Paul y 47 de Silva) y una trayectoria muy distinta, ambos se subieron al cuadrilátero del Desert Diamond Arena para pelear. En una esquina, 'The Problem Child', la estrella de YouTube que sigue soñando con hacer historia en el boxeo. En la otra, Anderson Silva, el excampeón de la Ultimate Fighting Championship (UFC) del peso medio.

Fue el luchador brasileño el que impuso su dominio en el ring en la mayor parte del combate, pero la victoria cayó del otro lado según los jueces de la contienda. Anderson Silva se mostró más tranquilo, tal vez la tranquilidad que da la experiencia, manejando la situación y sin precipitarse para no lanzar golpes que no conectasen en su adversario.

El youtuber y boxeador Jake Paul, haciendo burla a Anderson Silva Reuters

Los asaltos fueron sucediéndose con Anderson Silva convertido en el dueño y señor de la pelea. Incluso se echó a reír cuando Jake Paul conectó tres golpes a su cara. Ni la hemorragia nasal, a consecuencia de esto, le frenó. Los ganchos del brasileño hicieron flaquear las fuerzas de 'The Problem Child', pero llegó el noveno round, el de la verdad.

Y fue el de la verdad porque Jake Paul mandó al excampeón de la UFC a la lona. Buscó así el KO, conectando varios golpes, pero no lo encontró y el combate se resolvió en las cartulinas. Así llegó la decisión unánime de los jueces (77-74, 78-73 y 78-73) para el 6-0-0 del ahora boxeador estadounidense.

Quiere a 'Canelo'

Hasta la fecha, Anderson Silva ha sido el rival más complicado al que se ha tenido que enfrentar Jake Paul en el cuadrilátero. Aunque bien es cierto que el brasileño donde de verdad era un campeón de lo más temible era en el octágono de la UFC. Sin embargo, 'The Problem Child' cree que ya está listo para el desafío más grande de su carrera: Saúl 'Canelo' Álvarez.

"Mucha gente seguirá diciendo que no puedo ir contra los mejores, pero es parte de la vida. Yo quiero a Nate Díaz, fue a decir muchas cosas, dejar de huir y deja de ser una perra, no puedes, deja de hablar. Puedo ganarle al Canelo, a cualquiera. Quién sea en cualquier lugar", afirmó Jake Paul nada más vencer a un Anderson Silva para el que tuvo palabras de reconocimiento.

Jake Paul, durante el combate de boxeo contra Anderson Silva Reuters

"Es un momento que no puedo creer, primero gracias a Anderson porque me ha inspirado y no hubiera peleado este año. Toda esa gente que está viendo, vean es un hombre de más de 40 años y se pueden cumplir los sueños. Yo he trabajado mucho, yo a los 13 años visualicé esto y lo estoy cumpliendo", agregó el púgil invicto

También Anderson Silva se refirió a Jake Paul, al que considera un "guerrero": "Trabajé muy duro para hacer este show para ustedes así es este juego nada cambia en este juego, a veces se gana y se pierde, solo quiero agradecer a mi familia y mi equipo y ahora solo voy a casa a descansar. Creo que los jueces hicieron su trabajo es duro venir aquí y pelear con un chico más joven, creo que Jake fue mejor que yo. Todo mundo debe respetar a este chico porque es un guerrero yo lo sé lo que es y él ha peleado y trabajado"..

