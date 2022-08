"La pelea por el título más grande desde Muhammad Ali contra Joe Frazier": así venden el Fury - Usyk

Oleksandr Usyk quiere pelear contra Tyson Fury. Nada más se confirmó que era el ganador del combate contra Anthony Joshua, el boxeador ucraniano lo dijo públicamente: o Fury o nada. Sin embargo, el 'rey gitano' no está dispuesto a aceptar tan rápido. Quiere asegurarse la mayor bolsa posible para este combate por la unificación del peso pesado.

Un hito histórico, ya que desde Lennox Lewis no hay campeón de esta categoría. En la actualidad, Oleksandr Usyk posee los cinturones de la WBO, WBA e IBF. Tyson Fury, por su parte, tiene en su poder el de la WBC. Aunque el Consejo Mundial de Boxeo le ha avisado, si sigue adelante con su retirada, será despojado del título.

La oportunidad no solo de retener su cinturón por más tiempo, sino de ganar los otros tres, la tiene Fury al alcance de la mano. Pero para ello debe dar el 'sí' al combate contra Oleksandr Usyk. Una pelea que ya se empieza a comparar con la protagonizada por Muhammad Ali y Joe Frazier.

Ha sido el promotor Frank Warren el que ha hecho está llamativa comparativa: "Tyson lo quiere. Usyk y su equipo dijeron inmediatamente después de la pelea que lo quiere. Bob Arum y yo lo queremos. Solo falta que lo hagamos funcionar financieramente porque será un evento único. Esta será la pelea por el título de peso pesado más grande desde Muhammad Ali contra Joe Frazier".

El boxeador Tyson Fury, después de su victoria ante Dillian Whyte por el título del peso pesado de la WBC Nick Potts / PA Wire / dpa

Por su parte, Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, ha hecho campaña para que la pelea se produzca: "El boxeo está pasando por una gran etapa. Sería grandioso ver a Fury contra Usyk en la máxima unificación de la división. Estamos en agosto, todavía hay tiempo para concretar el combate para finales de este año o principios del próximo".

Bolsa récord

"Estoy seguro de que Tyson Fury no está retirado. Estoy convencido de que quiere pelear conmigo y yo quiero pelear con él. Y si no peleo contra Tyson Fury, no lo haré contra nadie", dijo Oleksandr Usyk al retener sus tres cinturones de campeón del peso pesado.

Así comenzó a tomar forma la idea de que antes de acabar este año 2022 se pudiese celebrar la pelea. De hecho, desde Daily Mail se apuntó la fecha del 17 de diciembre y el lugar, Arabia Saudí. Si en un primer momento, Tyson Fury destacó que le enviasen contra el ucraniano, ahora se remite a la cifra de 500 millones de dólares para que salga del retiro.

Oleksandr Usyk, con la camiseta 'colores de libertad' de la bandera de Ucrania Reuters

"La pelea más grande del mundo tiene que ser el dinero más grande del mundo si voy a arriesgarlo todo contra un extranjero desconocido. "Si fuera AJ, hubiera sido gratis, pero no lo es. Chicos, será mejor que pongan ese medio millón", ha asegurado 'The Gypsy King'.

Por su parte, el ya mencionado Sulaiman le tienta: "Es el campeón mundial del CMB, no tiene el 'otro cinturón', tiene el Campeonato del CMB, que es el Campeonato de Muhammed Ali, George Foreman, Frazier, Tyson, Lennox Lewis... Estoy muy orgulloso de Tyson Fury, es un tremendo peleador y estoy seguro de que desea seguir boxeando y una pelea para unificar todos los campeonatos de la división sería tremenda".

