'Weight cut', el extremo (y mortal) método para perder peso en horas que alerta al boxeo y las MMA

Dar el peso en la balanza es uno de los asuntos que más preocupación causa en los boxeados y peleadores de MMA y otras disciplinas de contacto. Para que las contiendas sean igualadas, estas se rigen encuadrando a los deportistas en un rango de peso. Quedar fuera de ese rango puede suponer quedarse sin pelea y todos buscan la manera de dar el peso.

Se consigue a base de seguir una dieta, que vaya de la mano con la propia preparación para la pelea. Pero se dan casos en los que los peleadores no son capaces de cumplir el plan o el tiempo se echa encima. En este escenario se ha vuelto cada vez más común con los años recurrir a un método tan radical como peligroso: el llamado weight cut (o corte de peso, en español).

Su objetivo es perder mucho peso en un espacio corto de tiempo. Para ello se dejan de consumir carbohidratos -el cuerpo pierde el glucógeno almacenado en los músculos, perdiendo así agua-, se consumen alrededor de 10 litros de agua diariamente y se deja de tomar un día antes del pesaje. El ayuno de 24 horas se completa sin comer, empezando la fase de expulsión que puede ser incrementada motivando la sudoración.

El weight cut lleva años instaurado en el mundo de los deportes de contacto, igual que la polémica que rodea a este método. Ahora vuelve a estar de actualidad por un vídeo en el que un joven boxeador de tan solo 10 años es sometido a este proceso. Las imágenes, duras de ver, muestran al chico pasándolo mal en una especie de cámara que le provoca una sudoración extrema.

Mauricio Sulaiman, presidente de la WBC (Consejo Mundial de Boxeo) lo denunció en sus redes sociales: "¡Este video es tan perturbador! Tanta ignorancia sobre la reducción de peso a todos los niveles. Ver a este niño sufrir así es brutal y criminal. El peso y la deshidratación son la causa de la mayoría, si no de todos, los accidentes mortales en el boxeo y los deportes de contacto", escribió.

Lo hace más impactante por tratarse de solo un niño el que se somete al weight cut, pero estas imágenes en boxeadores y otros peleadores profesionales y amateurs son más habituales de lo que puede parecer. EL ESPAÑOL ha contactado con Antonio Ricobaldi, mánager y promotor de kickboxing y muay thai y, además, entrenador tanto de adultos como de niños.

Del weight cut dice esto: "A cada deportista le afecta de una manera. Es importante también saber quién está detrás del corte de peso. Hay gente muy profesional, especialmente en la UFC, que sabe muy bien cómo se tienen que hacer los cortes de peso. Los peleadores están, además, observados por médicos. Y hay otra gente que hace unos cortes de peso a lo bestia y es donde el método puede ser muy contraproducente y traer problemas".

La muerte de Jordan Coe

En muay thai hubo un caso trágico hace un lustro, el del escocés Jordan Coe. Este peleador de 20 años perdió la vida al tratar de baja tres kilos de peso en un día y murió en el proceso, mientras completaba una de sus exigentes sesiones de entrenamiento. Fue encontrado en las calles de Tailandia, vistiendo un abrigo grueso a 36 grados.

En el weight cut se utilizan todo tipo de instrumentos para estimular la transpiración extrema, desde ropa de abrigo o ropa térmica hasta una pila de toallas o baños de vapor caliente y saunas.

"Los deportistas llevan a niveles muy bajos su porcentaje de agua, pero en ese agua que se pierde se van también muchos nutrientes, sales minerales, creatina, hidratos de carbono, proteínas y más sustancias", dice Antonio, que es el CEO de la promotora Unlimited Global Challengers.

"Soy partidario de que un peleador, antes de un combate, ha de dar con el peso. Pero siempre con una dieta. Hay peleadores que intentan llevar su cuerpo a un peso en el cual, metabólicamente, como puede ser por edad, no se puede encontrar. Para darlo dan esos cortes de peso", explica a este diario

Sometiéndose al weight cut

Dean Garnett, luchador de la UFC, llegó a protagonizar un reportaje de laa BBC que se hizo famoso por mostrar el peligro de esta práctica para perder peso de forma rápida. Para dar con el peso de una categoría, pasó de principio a fin por el proceso del weight cut: ingerir durante días muchos litros de agua y cortar las últimas 24 horas antes del pesaje el consumo de alimentos y líquidos.

El documento causó gran impresión en el mundo de las MMA y de los deportes de contacto en general. Ver a un peleador de su talla sufrir pasando horas en la sauna y bajo sábanas y toallas para sudar, llevando su cuerpo al extremo, advirtió de lo peligroso que puede ser este método para la vida del que lo practica.

Ya cuando un peleador se somete a una estricta dieta su cuerpo lo nota. Cambios anímicos, en el metabolismo... Física y psicológicamente es, en ocasiones, un duro proceso. Y es algo que abarca más allá del deporte, estando a la orden del día en todos esos casos de personas que empiezan las llamadas dietas milagros.

Sin ir más lejos, este año dio la vuelta al mundo una noticia protagonizada por Kim Kardashian. La modelo y empresaria estadounidense se sometió a una dieta exprés y llevó durante días un 'traje-sauna', consiguiendo adelgaza siete kilos en tres semanas. Todo valía para verse bien en el traje más icónico vestido de Marylin Monroe, incluso jugarse la vida.

Sus graves consecuencias

Aquel que se somete a un corte de peso recupera los kilos perdidos en cuestión de días: "Lo que te falta no lo has perdido de forma paulatina ni orgánica. Lo que has hecho es perder toda el agua de una forma agresiva, atacando al cuerpo para lo que no ha sido creado", explica Antonio Ricobaldi. Y añade: "Un peleador grande y fuerte que haga varios cortes de peso en un año puede sufrir perfectamente un paro cardiaco".

De un infarto murió, en 2013, el luchador brasileño Leandro Souza mientras estaba en la sauna y tras haberse sometido a diuréticos. Le habían presionado para perder la loca cantidad de 15 kilos en una semana. El chino Yang Jian Bing, de 21 años, protagonizó hace dos años un caso similar, muriendo de un ataque al corazón.

Julija Stoliarenko se desmayó en un pesaje de la UFC por deshidratación

Es una realidad que los peleadores ponen en riesgo sus vidas cuando hacen cortes de peso, pero las consecuencias son múltiples sin llegar al extremo de la muerte: "Afecta al sistema cardiovascular, a los cartílagos, a los tendones, además de todo lo muscular y lo mental. Incluso al sistema inmunológico, que te lo cargas al quitar tantas sustancias, y a los sentidos (visión, olfato, gusto...)", resalta Antonio Ricobaldi.

El deporte se vuelve a llevar las manos a la cabeza con el caso del niño de 10 años, pero sigue sin implantarse nada en la reglamentación que acabe con este método. Mientras tanto se seguirán dando imágenes de peleadores que suben al pesaje deshidratados y fuera de sus capacidades cognitivas y volitivas. Las tragedias también continuarán dándose.

