El secreto del MVP de la NFL: la ayahuasca le convirtió en el mejor jugador de la competición

Los mejores deportistas no son robots y pasan por malas rachas. En el caso de Aaron Rodgers, ese momento delicado le hizo descubrir algo que ha cambiado su vida: la ayuahuasca. Esta droga psicodélica a base de plantas ha tenido un profundo impacto en su vida, ayudándole a sentirse más libre en el campo, como líder y como compañero de equipo. El MVP de la NFL en 2021 y 2022 afirma que no cree que sea una casualidad que haya alcanzado ahora el auge de su rendimiento deportivo.

El quarterback de los Green Bay Packers describe en una conversación que ha mantenido con Aubrey Marcus, el fundador de la empresa de suplementos Onnit cómo le ha ayudado la droga: "Para mí, uno de los principios básicos de la salud mental es el amor propio. Eso es lo que la ayahuasca hizo por mí, ayudarme a descubrir cómo amarme incondicionalmente a mí mismo. Solo queriéndome incondicionalmente puedo ser capaz de amar incondicionalmente a los demás".

Es el principal motivo por el que no se ha retirado, pero es que además le ha permitido alcanzar un nivel de juego que nunca antes había desarrollado. El consumo de esta sustancia le ha abierto los ojos a las "señales y sincronías" que le rodean y que le ayudaron a darse cuenta de que sabía perfectamente lo que debía hacer. Después de varios años separado de su familia, Rodgers también admite que cree "en la posibilidad de reconciliación en algún momento".

La ayahuasca contiene DMT (dimetiltriptamina), que es una droga de la Lista I en los Estados Unidos. Aún así, eso no le impide competir en la NFL por la política de la competición. El jugador mejor pagado explica su experiencia con la sustancia, en la que tuvo "la sensación de sentir cien manos diferentes en mi cuerpo impartiendo una bendición de amor y perdón para mí". Rodgers se emociona en el pódcast al hablar de la "muerte de su ego".

"He lidiado con muchas decepciones en mi carrera. Muchos momentos increíbles, logros y grandes victorias, ganar un Super Bowl, ganar MVP. También he lidiado con derrotas decepcionantes, algunas que se quedan contigo para siempre. Pero en el fondo, siento amor por el juego. No se puede medir. Es por eso por lo que sigo queriendo volver y jugar y, literalmente, verter mi alma en mi deporte", explica el jugador de los Green Bay Packers.

El consumo de drogas por parte de algunos deportistas es público como en el caso del cannabis. Muchos de ellos defienden que tiene un poder relajante más efectivo y natural que muchos medicamentos como los analgésicos. Eugene Monroe, exjugador de la NFL, comenzó a usar esta sustancia para tratar el dolor provocado por estas lesiones. Fue en 2020 cuando esta competición rebajó sus normas de control, permitiendo un consumo moderado y limitado.

Los negocios de los deportistas con el cannabis se extienden a muchos frentes y también en la NFL. Además del mismo Monroe, Calvin Johnson, estrella retirada de los Detroit Lions, tiene sus inversiones en esta droga. Quizás el más famoso de todos sea Kevin Durant, de quien se sospecha que es consumidor habitual aunque él mismo nunca ha llegado a reconocerlo de manera oficial.

