Mykhailo Romanchuk, una medalla por Ucrania: del exilio en Alemania a las ganas de "matar a Rylov"

Ucrania, que sigue sufriendo la guerra con Rusia, ha tenido su primera gran alegría en estos Mundiales de natación de Budapest 2022. Mykhailo Romanchuk se tocó el corazón con la mano, inclinó la cabeza y usó dos dedos para sacar las lágrimas de sus ojos al recibir la medalla de bronce tras llegar en tercer lugar en la final de los 800 metros. La estrella del estilo libre ucraniano ha asistido a varias ceremonias de premiación en su vida, pero esta es la más especial.

Él mismo quería ir al frente después de que estalló la guerra, pero "después de muchas discusiones con mi familia y mi esposa, decidimos que no podía hacer nada con un arma", explicó el joven de 25 años tras subir al podio en Budapest. Tanto ha sufrido en estos últimos meses que no pudo evitar acordarse de Evgeny Rylov. Romanchuk confiesa que quiso matar al campeón olímpico ruso cuando le vio apoyando a Vladimir Putin y con la 'Z' en el pecho.

Todo esto solo ha sido posible gracias a la llamada de Florian Wellbrock. El hombre que subió un cajón por encima este miércoles le ofreció unirse a su grupo de entrenamiento de Magdeburg junto a su esposa Sarah y el también nadador Lukas Märtens. Tras la medalla de bronce, quiso agradecer "a los alemanes": "no estaría aquí sin ellos". Bernd Berkhahn, entrenador de ambos en Alemania, describió la relación entre los dos como "muy íntima y cordial".

"Esta medalla es para todos los ucranianos, para el ejército y para mi padre, que defiende a mi país", dijo tras su tercer puesto en los 800 metros libres. La gran preocupación por su familia, amigos y su país de origen puede hacer comprensible su enfado con los rusos, especialmente con aquellos que, como Rylov, apoyan públicamente a Vladimir Putin. Explicó que "estuve dispuesto a ir y matar" a la estrella de la natación.

También reconoció que eran "buenos amigos", pero esa relación ha caído en picado después de verle en el mitin del presidente ruso con la famosa 'Z' en el pecho. Romanchuk y Rylov formaron parte hasta el pasado otoño del equipo Energy Standar que disputa la International Swimming League. "Espero que esta medalla signifique mucho para muchos ucranianos. Quiero mostrarles, a todo el mundo, que los ucranianos peleamos hasta el final", dijo tras recoger entre lágrimas su medalla.

"Si alguien me dice que el deporte no es política, le diría que el deporte es la mayor manifestación política. Desafortunadamente es así y por eso lo correcto es que los rusos no estén aquí, porque si llego a ver a alguno de ellos no sé cómo reaccionaría. Quizá con agresividad".

También pudo contar con su entrenador oficial gracias a un permiso especial del gobierno ucraniano. Nahornyi Petro recibió esta exención mientras defendía la ciudad de Odessa. Romanchuk llegó por delante de su buen amigo Gregorio Paltrinieri superándole por primera vez después de iniciar una batalla en 2015 que le permitió mejorar mucho. El italiano también contactó con su amigo para invitarlo a su casa después los hechos acontecidos en territorio ucraniano.

