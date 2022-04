La cruzada de Lambán para retener los JJOO en Aragón: el encuentro con Pedro Sánchez y la calma

A pesar de que en Aragón ven cada vez más lejos poder optar a la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030, Javier Lambán no pierde la esperanza. Considera que todavía le quedan varias puertas abiertas por las que encontrar una salida en la que la candidatura siga yendo de la mano de Cataluña de manera conjunta.

Un sueño para muchos utópico, pero que el gobierno de la comunidad tiene como una realidad alcanzable. Para ello, el presidente tiene un plan en mente que se ve como la última cruzada que podrán hacer para defender sus intereses de manera efectiva. Una situación que abrirá un camino de no retorno. Una vez tomen esa senda, después de rechazar la propuesta del COE, ya no habrá vuelta atrás.

"Aragón lo último que debe hacer es caer en la trampa de las prisas". Este es el mensaje que transmite en estos momentos el presidente de la DGA. Cree que nadie está en situación de exigir a su comunidad que acelere a la hora de tomar decisiones que puedan traerles complicaciones en el futuro. Además, sigue teniendo un plan en mente que cumplir.

Javier Lambán durante un acto

Este pasa por presentar su propio proyecto para la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030. Lambán y todo su equipo tienen en mente crear un plan que sea más igualitario con su región y que presentarán en los próximos días ante el Comité Olímpico Español y ante el Consejo Superior de Deportes. No obstante, parece que este no será escuchado o que al menos no será valorado, ya que el ofrecido por el COE cuenta con la validación de todas las partes de la negociación salvo la propia Aragón.

Ante todo, lo que Lambán no quiere en estos momentos son prisas y por ello apuesta por poner "tranquilidad y sosiego" con sus líneas a seguir. Además, se escuda en que hasta que no prospere la consulta que tiene que hacer Cataluña, no hay necesidad de meterles prisas a ellos: "No tiene sentido que nos urjan a nosotros a tomar decisiones cuando hay por delante cuatro meses hasta que se decida en las consultas sus posiciones".

Reunión pendiente con Sánchez

Por otro lado, y aunque el presidente de la DGA considera que todo tiene que estar articulado a través del COE, tiene en mente otras opciones. Su relación con Alejandro Blanco no atraviesa su mejor momento, y por eso cree que en el momento en el que se encuentra el conflicto, quizás tenga que tocar puertas más altas. Concretamente en el Ministerio de Cultura y Deporte, con Miquel Iceta, y en el Gobierno central.

Desde la oposición ya le han exigido que para defender los intereses de su tierra, tiene que acudir directamente al Presidente: "Hasta que el presidente de la DGA no hable y se enfrente a Pedro Sánchez, no tenemos nada que hacer", asegura Ana Alós, secretaria general del Partido Popular de Aragón.

Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo.

"Nos da miedo que Lambán no quiera molestar a Sánchez. Debe decir lo que pasó en esa comisión y cuál era la valoración de los representantes técnicos de la DGA. Tenemos que saber la verdad". Por su parte, el presidente ya ha asumido que este encuentro será inevitable y por eso ha reconocido que tiene en mente convocar al líder nacional a una reunión casi de urgencia: "Si tengo que hablar con el presidente del Gobierno, lo haré".

Por su parte, y tras los problemas que ha tenido con Alejandro Blanco, Lambán ahora sí confía en Pedro Sánchez y en lo que transmitió en su última visita a Zaragoza, donde defendió esa candidatura de país entre Aragón y Cataluña. Pero aquello fue en septiembre del año pasado y ya ha llovido mucho desde entonces.

Desde el PP critican ahora que aquella visita no dejara algo más sólido en esa lucha: "Vino a asegurar al lado de Lambán que la candidatura sería en estricto pie de igualdad, pero la realidad es que solo ha buscado satisfacer a sus socios de Esquerra por interés personal. Hay que mostrar ante Cataluña y España que el apoyo es unánime y que la sociedad aragonesa lucha y defiende está candidatura siempre en igualdad de condiciones".

Por último, Javier Lambán ha seguido adelante con esa concepción que considera básica de incluir cada vez a más estructuras deportivas en el proyecto. Desde Aragón defienden que Candanchú, Cerler y Formigal deben acoger pruebas, y que las disciplinas de más alto nivel, con el esquí alpino a la cabeza, se tienen que disputar también en la comunidad aragonesa. Lambán no se rinde y ya prepara su última cruzada, sin prisa, pero con Sánchez.

