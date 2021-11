Nueva denuncia por homofobia en el waterpolo español: "Me he sentido solo ante esta agresión"

La homofobia ha vuelto a hacer acto de presencia en el waterpolo nacional. Álex Royo, jugador del CN Molins, ha denunciado en redes sociales una agresión verbal homófoba durante el partido ante el UE Horta. El jugador, que se ha declarado bisexual, ha señalado al rival Roger Brias como autor de los insultos. Royo trasladó a la mesa arbitral que le habían llamado "maricón", pero los responsables no actuaron.

"He sufrido un ataque homófobo", ha relatado en redes sociales el propio Álex Royo. "En la tercera parte del encuentro, el jugador número 12 (Roger Brias) del equipo rival me ha repetido varias veces con el tiempo parado "maricón", "eres un maricón", "sí sí tú" con el árbitro a escasos metros", ha asegurado el jugador, que se declara "abiertamente bisexual y harto de las reiteradas agresiones homófobas".

"Como en el caso de mi compañero Víctor, he respondido encarándome con él. En ese momento me separan, me cambian y me dirijo al árbitro explicándole lo sucedido. Su respuesta ha sido que me callase y que dejase de protestar. El partido ha seguido con total normalidad". El caso al que hace referencia es el de Víctor Gutiérrez, que logró que se impusiera la primera sanción por homofobia en la historia del deporte español.

🔴AGRESIÓN HOMÓFOBA🔴

Hola @RFEN_Oficial ,en el partido correspondiente a la 5a jornada entre @cnmolins y @UEHorta de la primera división nacional de waterpolo he sufrido un ataque homófobo.En la tercera parte del encuentro,el jugador número 12(Roger Brias) del equipo rival me ha — Àlex Royo (@lexRoyo2) November 13, 2021

"Pocos minutos después, en un tiempo muerto, me dirijo al entrenador del otro equipo contándole lo sucedido con lo que él me responde: "Tranquilo, ahora hablo con él"", Sin embargo, según cuenta Royo, el jugador continuó jugando "todo el partido con total normalidad" y al término del encuentro se acercó a darle la mano pidiéndole perdón.

"Posteriormente me dirijo a la mesa de árbitros para hablar con ellos. Al llegar uno de los árbitros de mesa, me ha pedido que me calmase quitándole hierro al asunto. Justo después les pido que pongan lo ocurrido en el acta del partido, y otra árbitra de la mesa me dice "¿y que quieres que ponga?" con tono irónico. En ese momento uno de los árbitros de campo me dice que no pueden poner nada en el acta y yo le pregunto que entonces que van a hacer. Él me responde: "No podemos hacer nada, y como no te vayas de aquí lo que pondremos en el acta será tu expulsión"", ha denunciado.

⚠️ COMUNICAT CN MOLINS ⚠️



El CN Molins de Rei expressa el seu rebuig pels insults homòfobs rebuts per un jugador del nostre equip absolut de waterpolo en el partit d'aquest dissabte contra la UE Horta pic.twitter.com/4Y0d15n8vu — CN Molins (@CN_Molins) November 13, 2021

"Mi respuesta ha sido: "Sois cómplices de lo que ha sucedido". Y me he ido.

Parece increíble que el partido haya continuado sin más. Me he sentido muy solo ante esta agresión. Horrible la pasividad de todos. Espero que esto no quede aquí [...]. Si escribo esto es porque ya estoy harto. Todos nos calentamos y decimos cosas fuera de lugar, pero tanto el colectivo LGTBQI+, el feminista y los colectivos racializados llevan muchos muertos por culpa de estos tipos de pensamiento. Hago esta publicación ya que no denunciar esta agresión iría en contra de mis principios y mis valores. Y sí, soy maricón, y con orgullo", ha concluido su relato.

El club al que pertenece, por medio de un comunicado, también ha denunciado oficialmente lo sucedido. El CN Molins ha pedido que actúe la Federación con el objetivo de acabar con las agresiones homófobas en el mundo del deporte.

