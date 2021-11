La historia de Eric Domingo y Silvia Roldán: correr maratones en silla de ruedas y con esclerosis

"Aún no me creo que hayamos conseguido el récord Guiness empujando silla de ruedas en maratón. No tengo palabras, probablemente sea el mejor momento de mi vida. Teníamos un sueño y lo cumplimos. Pero como siempre , nunca estamos solos si no fuera por la familia y todo el apoyo no hubiera sido posible. Hoy solamente puedo decir gracias. Hice una promesa y la cumplimos. Esto es por mi MADRE. Esto es por la ESCLEROSIS MÚLTIPLE. Y esto es por TI, si TÚ (todos y cada uno que nos habéis apoyado)", escribía Eric Domingo después de terminar la Maratón de Barcelona con su madre, Silvia Roldán.

Ella tiene 56 años y tiene esclerosis múltiple desde hace 20 años. En 2016 él comenzó a correr para visibilizar la enfermedad con iniciativas que lleva a cabo la Fundación Esclerosis Múltiple. Pero la Covid-19 lo cambió todo. Silvia enfermó de gravedad en agosto de 2021 por culpa del virus que dio un vuelvo a la vida de todo el mundo. Ella le echó un pulso y salió ganando. Desde entonces, ambos corren juntos. Eric, su hijo único, tira de la silla de ruedas después de proponerse batir el récord que estaba registrado.

Lo intentó el año pasado en Sevilla, pero se quedaron a dos minutos de conseguirlo. Antes también lo buscaron en la misma cita de Barcelona, pero todavía no estaban listos. Lejos de dejar caer el objetivo en saco roto, Eric se hizo la promesa de que ese récord tendría el nombre de su madre y el de la esclerosis múltiple. Es por lo que se fijó la fecha de la Maratón de Barcelona. Es su lugar de residencia y contaban con el calor del público. Con estos precedentes, iban en volandas por las calles de la Ciudad Condal este domingo.

Tenían la referencia de haber completado dos semanas antes el medio maratón en 1h23:32 y casi calcaron el tiempo duplicando la distancia. Eric y Silvia completaron la Maratón de Barcelona en 2h53:28, batieron en 12 minutos la marca que existía y cumplieron la promesa que se habían hecho. Él se encargaba de avituallar a su madre a la vez que tiraba de la silla y corría a un ritmo de 4:06 el kilómetro. Lo más importante para él es que por fin la esclerosis múltiple tendría la visibilidad que le quería dar con este récord.

Según explicó hace un año en un reportaje en SPORT, el primer brote de la enfermedad de Silvia llegó cuando Eric tenía solo 14 años. Asumió como pudo que tendría que cuidar de ella desde ese instante. Junto a su padre ha creado un tándem para que no le falte de nada en ningún momento. Es así como comenzó la historia que tocó este domingo su pico más alto. El relato del amor de un hijo por una madre, el de la superación en busca de cumplir sueños y, sobre todo, seguir viviendo.

